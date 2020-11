LG유플러스, 전통시장 소비 촉진 온라인5일장 운영

5일부터 30일까지 5일 간격으로 총 6회 진행

구매 금액 20% 재원 적립, 농어촌상생협력기금에 기부

[아시아경제 김흥순 기자] LG유플러스 LG유플러스 032640 | 코스피 증권정보 현재가 11,600 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 11,500 2020.11.04 08:44 장시작전(20분지연) 관련기사 LG유플러스, 프로야구 포스트시즌 8K 생중계 '소셜VR' 선봬여전히 저평가 통신서비스…3사 모두 도약 중LG유플러스, 소상공인 홍보용 디지털게시판 '프로모타' 출시 close 가 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 장기화로 어려움을 겪는 전통시장 소비를 활성화하기 위해 5일부터 'U+로드 온라인5일장'을 운영한다.

U+로드는 LG유플러스가 골목 상권 소상공인과 제휴해 할인, 경품 이벤트 등을 제공하며 상권에 활기를 불어넣는 프로그램으로 2018년부터 진행 중이다. 코로나19로 인한 언택트(비대면) 소비 트렌드에 발맞춰 지난 4월에는 농산물 장터를 온라인에서 운영했다.

U+로드 온라인5일장은 5일장 콘셉트로 5일 시작해 10일, 15일, 20일, 25일, 30일에 각각 열린다. 오전 10시에 당일 판매상품 공개와 함께 5000개 한정수량으로 선착순 판매된다. 시중가 대비 절반 가격에 배송비도 무료다.

첫 장날인 5일에는 양평물맑은시장, 중부시장 등의 대표 상품인 ▲가리비 2㎏ ▲피꼬막 2㎏ ▲왕바지락 1㎏ ▲반건조 오징어(大) 2미 ▲고등어와 삼치 등 5가지 상품을 판매한다.

이어 10일 싱싱 청과마켓, 15일 든든 정육마켓, 20일 뜨끈 국물마켓, 25일 0㎉ 야식마켓, 30일 주전부리마켓 콘셉트로 다양한 상품을 선보일 예정이다. 일자별 판매 상품 등 자세한 내용은 홈페이지 이벤트 메뉴(http://asq.kr/7juTmbWV4k320)에서 확인할 수 있다.

LG유플러스는 고객이 U+로드 온라인5일장에서 전통시장 상품 구매에 쓴 금액의 20%를 별도 재원으로 마련해 농어촌상생협력기금에 기부한다. 기부금은 농어촌정보격차 해소와 고령 농업인 지원 활동을 위해 사용될 예정이다.

김흥순 기자 sport@asiae.co.kr