쌀쌀한 출근길 아침 추위 오늘 절정…모레 아침 풀린다

서울 0.3도 인천 2.3도

철원 -6.2도까지 떨어져

[아시아경제 이현주 기자] 북서쪽 찬공기가 계속 유입되면서 쌀쌀한 날씨가 이어지고 있다. 추위는 4일 아침 절정을 이룬 후 기온은 차차 오를 전망이다.

기상청은 이날 아침 전날 보다 3~5도 더 떨어져 내륙 대부분 기온이 0도 이하로 떨어졌다고 발표했다. 오전 7시 현재 아침 최저기온은 서울 0.3도, 인천 2.3도, 대전 -0.4도를 나타냈다. 바람이 불어 체감온도는 3도 가량 더 떨어질 것으로 보인다.

중부내륙과 전북동부, 경상내륙은 -5도 이하로 떨어지면서 매우 추운 날씨를 보이고 있다. 철원은 -6.2도까지 떨어졌다.

추운 날씨로 전국 대부분 지역에서 서리가 내리고 내륙을 중심으로 얼음이 어는 곳이 있어 가을철 수확 시기 농작물 피해가 우려된다.

이번 추위는 6일께 풀릴 전망이다. 모레는 전국이 구름 많은 날씨를 보여 내일 낮동안 오른 기온이 내려가지 않아 아침 기온이 10도 내외로 추위가 해소될 것으로 예상된다.

이현주 기자 ecolhj@asiae.co.kr