"영화관 통째로 빌려준다" G마켓·옥션, ‘스마일클럽 라운지’ 진행

100원에 메가박스·CGV 영화관 대관, 던킨 커피 한 달 구독권

- 던킨, 배스킨라빈스 등총 8개 제휴사 인기 상품 최대 50% 할인

[아시아경제 임혜선 기자] 이베이코리아가 운영하는 G마켓, 옥션이 오는 5일부터 8일까지 ‘스마일클럽 라운지’를 진행한다. 온라인에서 상품을 구매하고 전국 3만여 개 오프라인 매장에서 사용할 수 있는 행사로, 연중 최대 쇼핑축제 ‘빅스마일데이’ 행사의 일환이다.

이베이코리아는 "‘스마일클럽 라운지’는 오직 이베이코리아의 멤버십 서비스인 스마일클럽을 위해 마련한 서비스로, 기존에 찾아볼 수 없었던 재미있는 요소를 담아 구성했다"고 4일 밝혔다.

행사는 ‘플렉스(FLEX) 라운지’와 ‘타임딜 라운지’ 2가지 형태로 운영한다. 먼저 ‘스마일클럽 플렉스 라운지’에서는 과시한다는 의미가 담긴 플렉스의 뜻과 같이 단돈 100원으로 혜택을 경험할 수 있다. 100원만 결제하면 추첨을 통해 나 홀로 영화관 대관, 커피 한 달 구독권, 편의점 10만원권 상품 이용이 가능하다.

‘나 홀로 영화 보기’는 1인에게 영화 상영관 하나를 통째로 대관해 주는 상품이다. G마켓에서는 ‘메가박스 부티크 프리미엄관’ 대관 상품을, 옥션에서는 ‘CGV 일반 상영관’ 대관 상품을 준비했다. 또한 던킨도너츠의 아메리카노(S)를 한 달 동안 매일 마실 수 있는 정기 구독 서비스 ‘던킨 매거진 D’와 ‘GS25 편의점 10만원권’도 G마켓과 옥션에서 모두 100원에 만나볼 수 있다.

‘스마일클럽 타임딜 라운지’에서는 총 8개 제휴사의 인기 상품을 최대 50% 할인가에 판매한다. 참여 브랜드는 던킨, 배스킨라빈스, 파리바게뜨, 파스쿠찌, 에그드랍, GS25, CGV, 메가박스 등이다. 매일 오전 10시와 오후 4시, 하루에 2번 한정 수량으로 판매한다. 추천 상품으로, '메가박스 팝콘(L)+씨네굿즈'와 '던킨 아메리카노'는 각각 1500원에, '파리바게뜨 5000원권'을 50% 할인가 2500원에 판매한다. ‘카페 파스쿠찌 아메리카노’는 40% 할인가에, ‘에그드랍 샌드위치’와 ‘GS25 인기도시락’을 각각 30% 할인 판매한다. ‘배스킨라빈스 싱글 레귤러콘’은 1+1으로 만나볼 수 있다. CGV에서는 ‘코카-콜라 올 패키지’를 7000원에 판매한다. 보온과 보냉이 모두 가능한 ‘코카-콜라 한정판 굿즈’와 콜라(M)가 포함된 ‘미트볼 핫도그 세트’로 구성됐다.

‘스마일클럽 라운지’를 통해 선보이는 모든 상품은 한정 수량으로 판매된다.

임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr