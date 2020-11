성북구내 GS리테일 편의점 위기 가구 발굴·지원 나서

성북구-GS리테일, 위기가구 발굴·기부문화 활성화 위한 업무협약 체결...110여 개 GS25편의점을 제2의 주민센터로 활용

[아시아경제 박종일 기자] 성북구(구청장 이승로)가 동네 골목골목을 지키고 있는 편의점을 활용해 위기가구 발굴과 지원에 나섰다.

성북구는 지난달 30일 GS리테일 편의점사업부와 손잡고 복지사각지대 발굴과 기부문화 활성화를 위한 업무협약을 체결했다.

협약식에는 이승로 성북구청장과 전승호 GS리테일 편의점사업부장 등 관계자가 함께 했다. 두 주체는 사전에 논의한 편의점을 활용한 위기가구 발굴·지원체계 및 기부활성화 방안에 뜻을 모으고 협약했다.

주 내용으로는 ▲ 위기가구지원을 위한 편의점 내 홍보물게시 ▲ 위기가구 발견 시 즉시 신고 ▲ 편의점 기부활동 지원 등이다.

전승호 GS리테일 편의점사업부장은 “성북구 내에는 110여개 GS25편의점이 지역과 원활한 소통관계를 유지하고 있다”면서 “특히 편의점 점주 대부분이 성북구에서 오래 동안 영업하며 지역의 사정에 밝아 위기발생 가구 등 취약계층 발굴에 큰 도움이 될 것으로 기대한다”는 소감을 밝혔다.

성북구는 편의점 점주를 '명예사회복지공무원' 위촉, 보다 신속한 신고와 지원체계를 구축하기로 했다.

이승로 구청장은 “골목골목에 위치해 우리의 삶과 밀착된 편의점을 활용해 위기가정을 발굴하고 지원하는 보다 촘촘한 지역사회 안전망을 구축하게 됐다”면서 “코로나19로 생업에 많은 어려움이 있으나 이웃을 위해 명예사회복지공무원으로 기꺼이 팔을 걷고 나서주신 GS리테일과 지역 편의점주께 감사의 마음을 전한다”고 말했다.

성북구는 아울러 코로나19로 인한 경제적 어려움으로 폭력·학대가구의 발생 가능성이 높은 만큼 경찰-서울시와 손잡고 11일부터 위기가정통합지원센터를 운영할 계획이다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr