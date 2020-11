[아시아경제 구은모 기자] 두산퓨얼셀 두산퓨얼셀 336260 | 코스피 증권정보 현재가 41,900 전일대비 250 등락률 +0.60% 거래량 287,216 전일가 41,650 2020.11.03 10:17 장중(20분지연) 관련기사 외국인, 3주 연속 '사자'…삼성전자 사고 SK하이닉스 팔고트럼프 vs 바이든, 엇갈리는 국내 수혜 종목은[e 공시 눈에 띄네]코스피-21일 close 은 최대주주인 두산 두산 000150 | 코스피 증권정보 현재가 47,950 전일대비 600 등락률 +1.27% 거래량 20,300 전일가 47,350 2020.11.03 10:17 장중(20분지연) 관련기사 KCGS "상장기업 68% ESG 경영 수준 보통 이하"'구조조정·사업전환'…두산, '두 마리 토끼 잡기' 마스턴투자운용, 8000억대 규모 두산타워 인수 확정 close 의 특수관계인 두산연강재단이 보유하고 있던 우선주 227만주(지분 3.16%)를 시간외대량매매 방식으로 매각했다고 3일 공시했다. 최대주주 두산과 특별관계자가 보유한 지분은 기존 53.47%에서 50.31%로 줄었다.

