[아시아경제 박지환 기자] 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 170,500 전일대비 6,000 등락률 +3.65% 거래량 1,046,416 전일가 164,500 2020.11.02 15:30 장마감 관련기사 완성차 5개사, 10월 내수 13만5000대 판매…두달 연속 증가세(종합)현대차, 10월 인도 내수 판매 22년만에 '역대 최대'코스피·코스닥, 오후에도 1%대 상승세 유지 close 는 10월 국내 6만5669대, 해외 32만278대 등 전 세계 시장에서 총 38만5947대를 판매했다고 2일 공시했다.

이는 지난해 같은 기간과 비교해 국내 판매는 1.2% 증가, 해외 판매는 5.2% 감소한 수치다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr