창원시, 시민 안전사고 예방 위해 팔 걷어

12일부터 창원 현대자동차 지점 및 대리점 등 선착순 배부

[아시아경제 영남취재본부 황최현주 기자] 경남 창원시는 2일 오전 시청 시정회의실에서 한국교통안전공단 경남본부, 현대자동차 경남지역본부와 시민 교통재난 예방을 위한 차량용 안전키트 갖기 운동 전개 업무 협약식을 했다.

차량용 안전키트 갖기 운동은 폭우, 교통사고 등 유사시 차량 문을 열지 못해 인명 피해 등 사고 예방을 목적으로 차량 내 비상 탈출용 장치를 비치하자는 캠페인이다.

시는 지난 7월 인근 부산시에서 폭우로 지하차도에 물이 차올라 침수된 차 안에서 문을 열지 못해 운전자가 사망한 안타까운 사고에서 보더라도 비상 탈출 장치 비치 중요성을 느낄 수 있다고 밝혔다.

창원시 소방본부 통계 자료에 따르면 최근 1년 동안 구조 요청한 총 2075건 중에서 차량 문을 파쇄해 구조한 실적이 483건으로 23%에 달하는 것으로 나타났다. 차량용 안전키트는 유리 파쇄용 망치, 안전띠 절단용 칼 등 최소한의 비상 탈출 장비로 구성돼 있다.

이번 협약을 계기로 현대자동차 경남지역본부는 창원시 소재 현대자동차 지점 및 대리점에서 2000개의 안전키트를 12일부터 선착순 무료 배부한다.

조영진 제1부시장은 “‘차량용 안전키트’라는 네이밍으로 시민 안전사고 예방 운동을 전개하는 것은 우리 시가 전국 최초인 만큼 ‘사람 중심, 새로운 창원’ 시정 철학을 실현할 수 있는 뜻깊은 일이 될 것이다”고 말했다.

