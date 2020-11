천연화장품 스와니코코, 광고모델로 배우 문예원

[아시아경제 박형수 기자] 천연화장품 브랜드 스와니코코가 배우 문예원을 모델로 발탁했다. 가수 백지영, 가수 강민경, 배우 금새록에 이어 새로운 뮤즈로 문예원이 활동한다.

스와니코코는 문예원을 광고 모델로 발탁했다고 2일 밝혔다.

문예원은 2018년 영화 ‘곤지암’ 샬롯 역으로 대중의 관심을 받기 시작했다. 웹드라마 ‘음주가무 시즌2’, ‘붉은 달 푸른 해’, ‘리갈하이’, ‘하이에나’ 등 다양한 드라마에서 출연하며 인지도를 쌓아가고 있다.

스와니코코 관계자는 “문예원의 맑고 순수한 이미지가 스와니코코가 추구하는 자연주의 이미지와 부합해 모델로 선정하게 됐다”며 “앞으로 다양한 프로모션과 신제품을 적극적으로 선보일 예정이니 많은 관심 부탁드린다”고 말했다.

스와니코코는 지난 10년간 천연 화장품이라는 독특한 콘셉트로 탄탄한 입지를 쌓아온 뷰티 브랜드다. 우수한 제품력과 서비스로 소비자들로부터 사랑을 받고 있다.

