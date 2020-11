미샤, 블랙프라이데이 원플러스원 행사

[아시아경제 조유진 기자] 에이블씨엔씨 에이블씨엔씨 078520 | 코스피 증권정보 현재가 7,240 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 7,340 2020.11.02 07:53 장시작전(20분지연) 관련기사 미샤, '아텔로 콜라겐 크림' 1만개 판매 돌파에이블씨엔씨, 中유통사 릴리앤뷰티와 협력벨벳 입술 완성하는 필수템…'데어틴트 미러슬릭' 출시 close 화장품 브랜드숍 미샤는 1일부터 11일까지 블랙프라이데이 원플러스원 행사를 실시한다고 2일 밝혔다.

이번 행사는 베스트셀러인 ‘보랏빛 앰플’과 ‘개똥쑥 에센스’, ‘수퍼아쿠아 울트라 히알론 크림’ 등 미샤의 1300여 가지 인기 품목을 원플러스원 증정한다. ‘데어틴트 매트타투’, ‘래디언스 퍼펙트핏 파운데이션’ 등 강력한 밀착력이 특징인 메이크업 제품들도 포함됐다. ‘M퍼펙트 커버 비비크림’, ‘매직쿠션’ 등은 20% 할인된 가격에 판매한다.

행사 품목 중 가격만 같다면 종류에 관계없이 다른 제품을 증정품으로 선택할 수 있다. 예를 들어, 2만 8,000원인 ‘비타씨 플러스 잡티씨 탄력앰플’을 구입하면, 같은 제품 또는 동일 가격인 ‘수퍼아쿠아 울트라 히알론 세럼’을 받을 수도 있다.

이번 행사는 전국 미샤, 미샤플러스, 눙크 매장과 온라인 마이눙크닷컴에서 동시에 진행된다. 마일리지를 사용할 수 있지만 적립은 할 수 없다.

조유진 기자 tint@asiae.co.kr