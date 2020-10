김용석 서울시의원, 더불어민주당 정책위원회 부의장 임명

문재인 정부 성공 위해 다양한 민생정책들 발굴하는데 적극 노력할 것

[아시아경제 박종일 기자] 서울시의회 행정자치위원회 김용석 의원(더불어민주당, 도봉1)은 28일 더불어민주당 최고위원회 의결을 통해 정책위원회 부의장으로 임명됐다.

더불어민주당 당헌 제42조에 의하면 ‘더불어민주당 정책위원회’는 당의 정책을 입안하고 심의하기 위한 핵심 집행기관으로서 정부의 원활한 국정과제 추진과 정책개발을 위해 심의하는 역할을 한다.

또 당의 강령과 기본정책의 실현에 필요한 사항의 조사·연구·심의 및 입안, 법률안 등 국회에 제출되는 의안의 심의, 당과 정부의 정책에 대한 당·정간의 협의 및 정부정책에 대한 검토·대안제시 등의 권한을 갖는다.

김용석 의원은 전반기 서울시의회 더불어민주당 대표의원으로서 더불어민주당 전국광역의회의원협회장으로 지방의회 발전에 힘써왔으며 ▲청년 기본 조례 ▲세월호참사 추모 조례 ▲폐지수집 어르신 지원 조례 ▲몰카안심 화장실 조례 등을 전국 최초로 제정, 시민들의 삶을 위한 선도적인 의정활동으로 인정받아왔다.

김용석 의원은 “앞으로 정책위원회 부의장으로서 다양한 민생정책들을 발굴하고 코로나19와 경기침체로 힘든 시기를 보내고 있는 국민들의 피부에 닿는 의정활동을 위해 더욱 힘쓸 것”을 다짐했다.

