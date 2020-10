삼성엔지니어링, 멕시코서 창사 이래 최대 4조5000억원 플랜트 수주

[아시아경제 이기민 기자] 삼성엔지니어링이 멕시코에서 창사 이래 최대 규모인 4조5000억원대 초대형 프로젝트의 수주를 따냈다.

삼성엔지니어링은 지난 28일(현지시간) 멕시코 국영석유회사 페멕스(PEMEX)의 자회사 PTI-ID로부터 '도스보카스 정유 프로젝트' 패키지 2, 3의 EPC(설계·조달·시공)에 대한 수주통보서를 접수했다고 30일 밝혔다. 이번 수주금액은 36억5000만달러(약 4조1000억원)이며, 지난 해부터 수행하고 있는 기본설계(FEED)와 초기업무 금액까지 합치면 39억4000만달러(약 4조5000억원)로 단일 프로젝트로는 삼성엔지니어링 창사이래 최대 수주금액이다.

이번 프로젝트는 멕시코 동부 타바스코주 도스보카스 지역에서 진행되며 하루 34만배럴의 원유생산설비를 건설하는 사업이다. 삼성엔지니어링은은 총 6개 패키지 중 2번 패키지(디젤 수첨 탈황설비 등 4개 유닛)와 3번 패키지(중질유 촉매분해공정 설비)에 대한 EPC를 맡게 됐다.

삼성엔지니어링의 FEED와 EPC를 연계한 전략이 이번 수주를 따내는 데 주효한 역할을 했다. 특히 FEED는 플랜트의 전체적인 틀을 정하는 작업으로 설계 기술력과 경험이 매우 중요하다. 삼성엔지니어링은 지난해 이 프로젝트의 FEED를 수주를 따내 수행했으며 원만한 사업 진행을 위해 상세설계, 주요기기 발주, 현장 기초공사 등을 선제적으로 진행해왔다. 삼성엔지니어링은 FEED 수행으로 쌓은 프로젝트 이해도를 바탕으로 EPC 수행도 성공적으로 진행될 것으로 기대하고 있다.

뿐만 아니라 삼성엔지니어링과 페멕스의 오랜 파트너십도 이번 수주에 큰 영향을 끼친 것으로 알려졌다. 삼성엔지니어링은 2000년 20년간 페멕스와의 인연을 맺으며 20년간 6개, 총 5조5000억원 규모의 페멕스 관련 프로젝트 수주를 따내며 관련 경험을 쌓았다. 특히 이번 프로젝트는 일반적인 EPC 턴키 수주 방식과는 달리 페멕스와 삼성이 공동견적산출(OBCE) 방식으로 함께 협업하며 지속적으로 소통해왔다고 삼성엔지니어링은 설명했다.

삼성엔지니어링 관계자는 "이번 수주는 오랜 기간 축적해 온 삼성엔지니어링의 설계 기술경쟁력이 바탕이 됐다"며 "정유 프로젝트 기술력과 멕시코 시장에서의 수행경험을 살려 이번 프로젝트를 성공적으로 견인할 것"이라고 밝혔다.

이번 수주로 삼성엔지니어링의 수주잔고도 약 16조원으로 늘어나게 됐다. 이는 2019년 매출 6조4000억원 기준 약 2년6개월치의 일감에 해당한다. 이는 2014년 이후 최대치로 프로젝트 진행률에 따라 수주잔고가 매출 등 실적에 반영되는 업의 특성상 향후 수주잔고를 바탕으로 한 안정적 실적 달성이 가능할 것으로 전망된다.

이기민 기자 victor.lee@asiae.co.kr