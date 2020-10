"코로나19 장기화 반영" 현대건설, 3분기 영업익 1398억…전년동기比 41.5%↓

[아시아경제 김유리 기자] 현대건설 현대건설 000720 | 코스피 증권정보 현재가 31,650 전일대비 250 등락률 -0.78% 거래량 597,996 전일가 31,900 2020.10.23 14:13 장중(20분지연) 관련기사 "코로나19 장기화 반영" 현대건설 3분기 영업익 1398억…전년比 41.5%↓(종합)현대건설, 3분기 영업이익 1398억...작년 동기 대비 41.5% ↓현대건설, 힐스테이트 리버시티에 'H 오토존' 첫 선 close 은 올해 3분기 연결기준 영업이익이 1398억원으로 지난해 같은 기간 대비 41.5% 감소했다고 23일 공시했다.

매출은 4조425억원으로 1.1% 줄었고 당기순이익은 838억원으로 61.6% 감소했다.

현대건설은 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 상황이 장기화할 것으로 예상해 보수적으로 회계처리를 한 것 등이 영업이익 감소에 영향을 미쳤다고 설명했다. 그러나 코로나19 상황에서도 국내 주택 실적과 현대오일뱅크 정유공장 개선공사 등 국내 플랜트 공사가 본격화하면서 매출은 지난해와 비슷한 수준을 유지했다.

1~3분기 누적 영업이익은 4591억원, 당기순이익은 3498억원으로 전년 동기 대비 각각 33.4%, 38.2% 감소했다. 3분기 누적 매출은 12조6455억원으로 지난해 같은 기간과 비슷한 수준(0.01% 감소)이었다.

수주는 홍콩 유나이티드 크리스천 병원공사, 필리핀 남북철도 제1공구 공사, 고덕 강일 공동주택 지구, 대전북연결선 제2공구 사업 등 국내·외 공사로 전년 대비 22.7% 증가한 21조8921억원을 기록했다. 이는 올해 연간 수주 목표 25조1000억원의 약 87.2%를 달성한 금액이다.

수주잔고도 전년 말 대비 16.4% 증가한 65조5623억원을 유지하고 있다. 현대건설은 "약 3.8년치 안정적인 일감을 확보하고 있다"고 설명했다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr