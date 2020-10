이준석 "이재명, '국민의짐' 표현…민주당은 '더불어공산당'이냐"

[아시아경제 김연주 기자] 이준석 전 미래통합당(국민의힘 전신) 최고위원이 이재명 경기도지사가 국민의힘을 두고 '국민의 짐'이라 표현한 데 대해 "명백하게 문제의 소지가 있는 발언"이라고 일침을 가했다.

이 전 최고위원은 23일 CBS라디오 '김현정의 뉴스쇼'와 인터뷰에서 "이 지사도 약간 유감이지만 (국민의힘) 의원들도 그걸 왜 못 받아치냐 이런 생각이 들었다"면서 이같이 말했다.

그러면서 "이 지사가 현란한 말로 넘어가려고 할 때 거기에 따끔하게 지적을 해야 했다"며 "저는 이 지사의 발언이 나왔을 때 그 자리에 있었다면 '자꾸 그러면 더불어공산당 그런 소리 들어요'라고 했을 것이다. 이 지사가 확실히 순발력은 발군이다 인정할 수밖에 없다"고 덧붙였다.

앞서 이 지사는 자신의 페이스북의 페이스북에 올린 글에서 "음해·선동에 몰두하니 국민의힘이 아닌 국민의 짐으로 조롱받는 것"이라고 했다.

또 지난 20일 국회 국토교통위원회 경기도 국정감사에 출석해 야당 의원과 공방을 버리는 도중 "국민의 짐, 진짜 안 되길 바랍니다"고 재차 '국민의짐'이라는 표현을 사용했다.

김연주 인턴기자 yeonju1853@asiae.co.kr