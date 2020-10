'제12회 국제금융기구 채용설명회' 개최…내달 13일까지 접수

[아시아경제 이광호 기자]기획재정부는 다음달 17일부터 19일까지 화상으로 '제12회 국제금융기구 채용설명회'를 개최한다고 23일 밝혔다.

이번 행사에는 국제통화기금(IMF), 세계은행(WB), 아시아개발은행(ADB) 등 총 11개 국제금융기구가 참석할 예정이다.

행사는 우리나라 인재들의 국제금융기구 진출을 지원하기 위해 2009년부터 매년 개최된 행사다. 각 국제금융기구 인사담당자들이 직접 화상회의에 접속해 기구별 설명과 채용 인터뷰를 실시한다.

이날부터 다음달 13일까지 올해 사용될 국제금융기구 채용정보 홈페이지를 통해 채용설명회 참가 등록 접수를 진행할 예정이다.

또 채용정보 홈페이지를 통해 국제금융기구 채용직위에 대한 인터뷰 지원자도 접수할 계획이다.

구체적인 채용 직위 및 지원 요건에 대한 상세 정보는 채용정보 홈페이지를 참고하면 된다.

기재부는 "이번 국제금융기구 채용설명회를 통해 우리나라의 우수한 인재들이 국제금융기구에 진출할 수 있도록 적극적으로 지원하겠다"고 말했다.

