롯데홈쇼핑, 코스맥스그룹과 공동 상품 개발 MOU 체결

[아시아경제 이승진 기자] 롯데홈쇼핑은 화장품, 건강기능식품 ODM(제조자 개발생산) 기업 코스맥스그룹과 공동 상품 개발과 마케팅 진행에 관한 업무협약(MOU)을 체결했다고 23일 밝혔다.

22일 서울 영등포구 양평동 본사에서 진행된 협약식에는 이완신 롯데홈쇼핑 대표를 비롯해, 이경수 코스맥스그룹 회장, 박명삼 연구원장, 진호정 코스맥스바이오 부사장 등 관계자들이 참석했다. 양사는 ▲건강식품 및 뷰티 트렌드 연구 ▲자체 브랜드 개발 ▲기획 상품 론칭 ▲공동 마케팅 진행 등에 합의했다.

롯데홈쇼핑은 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 영향으로 건강식품을 비롯해, 기능성 화장품의 수요가 증가함에 따라 글로벌 1위 ODM 전문기업과 협업을 통해 상품 경쟁력 강화에 나서게 됐다. 코로나19가 본격적으로 확산된 지난 3월부터 10월 21일까지 롯데홈쇼핑의 건강식품 매출(주문금액 기준)은 지난해 동기간 대비 54% 증가했으며, 기능성 화장품 매출은 41% 증가한 것으로 나타났다.

양사는 롯데홈쇼핑의 상품 기획 노하우와 다양한 판매 채널, 코스맥스가 보유한 제조 기술을 결합한 프리미엄 상품 개발에 나선다. 먼저, 지난 5월 코스맥스와 함께 선보인 최초의 건강식품 자체 브랜드 ‘데일리 밸런스 프렌치 콜라겐’에 이어, 두 번째 상품을 내년 초 론칭 한다.

‘프렌치 콜라겐’은 업계 최대 함량인 5000㎎의 콜라겐을 담아 론칭 이후 5개월 만에 누적 주문금액 50억 원을 달성하며 인기를 끌고 있다. 두 번째 상품도 고함량, 고품질의 건강식품을 유통 단계를 줄여 합리적인 가격에 선보이며 ‘프렌치 콜라겐’의 성공을 이어 간다는 계획이다. 또, 기능성 뷰티 기획 상품도 다양하게 선보일 계획이다.

유형주 롯데홈쇼핑 상품본부장은 “건강식품, 기능성 화장품에 대한 수요가 급증함에 따라 글로벌 역량을 갖춘 코스맥스와 업무협약을 체결하게 됐다”며 “합리적 가격의 프리미엄 상품을 선보여 건강식품 및 뷰티 경쟁력을 강화해 나갈 예정”이라고 말했다.

