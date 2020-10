강문성 전남도의원, 존폐 위기 지역서점 활성화 방안 모색

[아시아경제 호남취재본부 이준경 기자] 전남도의회는 강문성 의원(더불어민주당·여수2)이 지난 20일 전남도와 전남도교육청 관계자, 여수시 지역서점협회 회원 등과 함께 현장 간담회를 열고 지역서점 활성화 방안을 모색했다고 21일 밝혔다.

강문성 의원에 따르면 전남 지역서점의 수는 지난 2003년 110곳에서 지난 2015년 64곳까지 줄어들고 경영악화로 남은 서점마저 겨우 명맥을 이어가는 수준이다.

강문성 의원은 “지역의 문화사랑방 역할을 하고 있는 지역서점의 활성화를 위해 ‘지역서점 인증제도’의 철저한 시행과 유령 서점의 낙찰 문제 해결이 급선무다”며 “정부는 지역서점의 수익 개선을 위해 지자체·교육청 등 공공기관 도서 구매 시 지역서점 우선 활용할 것을 권고하고 있지만 효과가 크지 않은 상황이다”고 지적했다.

또 “지역서점 외에도 청소용역업체, 건설업체, 음식점 등 서점과 무관한 타 업체들이 서류상 서점업을 추가하거나 외지업체가 지역 내 타 매장을 운영하면서 입찰경쟁에 뛰어들어 지역서점을 제치고 공공기관에 서적을 납품하는 실정이다”고 말했다.

전남도는 이 같은 문제점을 해결하고자 최근 관련 조례를 개정해 지역서점 인증제 도입을 규정하여 지역서점의 경영안정을 도모하기 위한 법적 근거를 마련했다.

전남도가 시행한 지역서점의 인증조건은 ▲서점업 등록업체로 도서판매 주종▲도내 서점으로 일정 규모의 방문용 매장 운영 ▲사업자등록일 기준 1년 이상 영업 지속 운영 ▲불특정 다수를 대상으로 영업하는 서점일 것으로 규정하고 있다

그러나 강 의원은 “올해 전남도 내 22개 시·군 중 지역서점 인증제를 시행하고 있는 곳은 광양시와 여수시로, 전남도는 지역서점 인증제도의 허점을 보완하고 시행에 앞서 좀 더 세심한 준비가 필요하다”고 주장했다.

이날 참석자들은 도서 판매 매장 주 40시간 이상 운영과 일정분의 카드 건수 6개월 자료 제출, 인증 받은 서점에 고발이 들어 올 경우 2주 이내 재심사 시스템 구축 등을 대안으로 제시했다.

강문성 의원은 “현장 관계자의 목소리가 정책 시행에 반영될 수 있도록 꼼꼼히 챙기겠다”며 “전남도와 전남도교육청 등 공공기관과 학교, 도서관이 지역서점 우선 구매를 유도하고 인문학강좌, 지역작가와의 만남 등 복합문화공간으로 거듭나도록 지속적인 관심을 갖고 최선을 다하겠다”고 말했다.

