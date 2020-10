[아시아경제 김봉주 기자] 부산대학교에서 재학생이 건물에서 떨어져 숨진 사건이 발생해 경찰이 수사에 나섰다.

20일 오전 10시30분께 부산 금정구 부산대 건설관 1층 바닥에 20대 재학생 A씨가 떨어진 것을 해당 건물 3층에 있던 학생이 발견했다.

이를 보고 경찰에 신고한 학생은 "갑자기 쿵 하는 소리가 들려 가보니 사람이 쓰러져 있었다"고 전했다.

경찰은 건설관 7층 휴게실에서 A씨의 물품으로 보이는 가방을 발견했다.

경찰은 A씨가 건물에서 추락해 숨진 것으로 보고 정확한 경위를 조사하고 있다.

