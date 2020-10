박신혜·전종서 스릴러 '콜' 넷플릭스行

코로나19 확산으로 지난 3월 극장 개봉 무산

적당한 시기 모색했으나 상황 여의치 않자 OTT 직행

넷플릭스는 다음 달 27일 영화 ‘콜’을 공개한다고 20일 전했다. 이 영화는 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확산으로 지난 3월 극장 개봉이 무산됐다. 최근까지 적당한 시기를 모색했으나 상황이 여의치 않자 넷플릭스로 직행했다. 한 통의 전화로 연결된 다른 시간대의 두 여인을 그린 미스터리 스릴러다. 서로의 운명을 바꿔주며 보이는 광기 등을 묘사한다. 박신혜·전종서·김성령·이엘·박호산·오정세·이동휘 등이 출연하고, 단편 ‘몸값’으로 기대를 모은 이충현 감독이 메가폰을 잡았다. 제작은 ‘독전’, ‘럭키’, ‘아가씨’ 등을 만든 용필름이 담당했다. 관계자는 “좋은 이야기를 전달하는 방법이 다양화되는 시대에 ‘콜’을 많은 시청자에게 소개할 수 있게 돼 기대된다”고 했다.

이종길 기자 leemean@asiae.co.kr