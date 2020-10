기아차, 이시간 주가 -2.68%.... 최근 5일 개인 160만 3373주 순매수

기아차 기아차 000270 | 코스피 증권정보 현재가 45,800 전일대비 900 등락률 -1.93% 거래량 3,277,905 전일가 46,700 2020.10.20 13:14 장중(20분지연) 관련기사 코로나 뚫은 현대차, 글로벌 車브랜드 순위 첫 5위 진입MK '품질 경영' 계승한 정의선, 현대기아차 3.4兆 품질 비용 초강수대기업 간 맞손! 정부 승인 소식에 ‘주가 급등’! close 는 20일 오후 12시 30분 현재 전일보다 2.68% 내린 4만 5450원에 거래되고 있다. 거래량은 308만 177주로 전일 거래량 대비 226.72% 수준이다. 기아차 기아차 000270 | 코스피 증권정보 현재가 45,800 전일대비 900 등락률 -1.93% 거래량 3,277,905 전일가 46,700 2020.10.20 13:14 장중(20분지연) 관련기사 코로나 뚫은 현대차, 글로벌 車브랜드 순위 첫 5위 진입MK '품질 경영' 계승한 정의선, 현대기아차 3.4兆 품질 비용 초강수대기업 간 맞손! 정부 승인 소식에 ‘주가 급등’! close 는 세계 10위권의 완성차 업체로 알려져 있다.

10월 16일 하나금융투자의 송선재,구성중 연구원은 '3분기 실적은 내수 고가 신차의 비중 확대에 기반한 ASP 상승에 힘입어 최근 높아진 시장 기대치에 부합할 것으로 보임. 금년 출시된 신차들의 판매가 양호한 가운데, 4분기 이후 신형 스포티지와 신형 K7 등이 추가로 투입되기 때문에 신차

효과는 강화될 것. 전기차 부문에서도 e-GMP 기반의 전용 모델인 CV의 출시로 판매비중이 상승하면서 Valuation 재평가를 이끌 것으로 판단함. '이라며 기아차의 목표가를 5만 7000원으로 발표했다.

최근 5일 동안 개인 투자자들은 기아차를 160만 3373주 순매수 했고, 외국인과 기관은 각각 1332주 순매수, 152만 5341주 순매도 했다.

※자료출처 : 인공지능 투자 비서 AI라씨로



※ 이 기사는 아시아경제와 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.









아경봇 기자 r2@asiae.co.kr