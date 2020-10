코로나 뚫은 현대차, 글로벌 車브랜드 순위 첫 5위 진입

[아시아경제 우수연 기자]현대자동차가 인터브랜드가 선정하는 글로벌 100대 브랜드 자동차 부문 5위권에 처음으로 이름을 올렸다. 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 영향으로 글로벌 자동차 브랜드들이 역성장한 가운데 현대차만 유일하게 브랜드 가치가 상승했다.

현대자동차는 글로벌 브랜드 컨설팅 업체 인터브랜드가 발표한 2020 글로벌 100대 브랜드에서 종합 브랜드 순위 36위, 자동차 부문 5위를 달성했다고 20일 밝혔다.

현대차, 올해 브랜드 가치 143억 달러…車업계 5위

인터브랜드에 따르면 현대차의 브랜드 가치는 지난해(141억 달러) 대비 약 1% 상승한 143억 달러를 기록했다. 코로나19로 인해 자동차 업계가 크게 타격을 받은 상황에서 현대차만이 유일하게 올해 브랜드 가치 성장을 기록하면서 전년대비 한 단계 순위가 상승한 5위를 달성했다. 기아차는 13위를 기록했다.

현대차는 2005년 종합 순위 84위, 자동차 부문 9위를 기록하며 처음으로 글로벌 100대 브랜드 순위에 이름을 올렸다. 이후 올해까지 종합 순위 기준 48단계, 브랜드 가치는 108억달러가 오르는 등 괄목할만한 성장을 이어왔다.

자동차 부문 순위에서 현대차는 테슬라, 아우디, 폭스바겐, 포르쉐 등 쟁쟁한 경쟁자들을 물리치고 5위로 올라섰다. 올해 업계 순위 1위는 도요타, 2위는 메르세데스-벤츠, 3위 BMW, 4위는 혼다가 차지했다.

인터브랜드 관계자는 "현대차가 전용 전기차 브랜드 'IONIQ'을 발표하는 등 미래 모빌리티 사업의 본격적인 확장과 브랜드에 대한 지속적인 투자가 높은 평가를 받았다"며 "코로나19 상황에서 온라인 판매채널 확대, 사회공헌 활동 대응 및 전기·수소차의 실질적 판매 확대 등을 통해 지속 가능한 브랜드로 시장 변화에 적극적으로 대응하는 모습이 인상적"이라고 평가했다.

현대차는 지난 8월 론칭한 전기차 전용브랜드 아이오닉의 브랜드송 '아이오닉: 아임 온 잇(IONIQ: I'm on it)’을 방탄소년단과 함께 작업했다./사진=현대차

글로벌 친환경차 점유율 확대 및 모빌리티 시장 선도 높게 평가

최근 현대차는 글로벌 친환경차 시장에서 두각을 나타내고 있다. 올해 6만여대 이상의 전기차 판매량을 기록하며 글로벌 전기차 시장에서 높은 점유율을 기록했으며, 지난 8월에는 전용 전기차 브랜드 아이오닉(IONIQ)을 론칭하고 2024년까지 3종의 전용 전기차 출시를 예고했다. 또한 세계 최초로 스위스 정부와 수소트럭 '엑시언트' 공급계약을 체결하는 등 미래 모빌리티 분야에서 실질적 사업 성과를 기록하며 친환경 부문에서의 경쟁력을 강화하고 있다.

이와 함께 도심항공모빌리티(UAM) 사업을 통해 혁신적인 이동 패러다임을 제시하고, 로보틱스와 자율주행 등 미래 모빌리티 사업분야의 경쟁력을 강화했다. 해외 각국의 오픈 이노베이션 랩과 연구개발(R&D) 협업을 진행하는 등 모빌리티 시장을 선도하기 위한 선제적인 노력을 강화하고 있다.

코로나19 위기 상황에서 발빠른 대응도 이번 브랜드 가치평가에서 높은 평가를 받은 이유로 꼽힌다. 대면 소통이 어려운 상황에서 비대면 온라인 판매채널을 확대해 고객 접점을 다각화했다. 현대차 온라인 구매 플랫폼 '클릭 투 바이'는 인도 누적 방문자 150만명을 달성했으며, 미국 현지 딜러의 95% 이상이 해당 플랫폼을 사용하는 등 글로벌 전역에서 널리 활용되고 있다.

또한 현대차는 코로나19 확산 여파로 어려움을 겪는 고객들을 위해 다양한 글로벌 사회공헌 활동을 펼쳤다. 위생용품, 환자 및 의료인력 운송 등을 위한 전용차량 지원과 현대차 고객 대상 각종 금융·서비스 혜택 제공 등 전방위적 지원을 아끼지 않고 있다.

한편, 세계적인 권위의 브랜드 컨설팅 업체 인터브랜드는 매년 전세계 주요 브랜드의 가치 평가를 실시해 '글로벌 100대 브랜드'를 선정해 발표하고 있다. 각 브랜드의 가치는 재무상황과 마케팅 측면을 종합적으로 측정해 각 브랜드가 창출할 미래 기대수익의 현재가치를 평가해 산정된다.

