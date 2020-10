민주, '옵티 목록' 공개 유상범 윤리위 제소..."국회의원 자질 의심"

[아시아경제 원다라 기자] 더불어민주당이 여당 주요 인사 이름과 일치하는 '옵티머스 펀드 투자자 목록'을 공개한 유상범 국민의힘 의원을 국회 윤리위원회에 제소하겠다고 밝혔다.

전재수 민주당 선임부대표는 20일 오전 국회에서 열린 국정감사대책회의에서 "소위 정부 여당인사가 포함된 옵티머스 펀드투자자라는 명단 공개했다. 그러나 해당명단은 동명이인인것으로 확인됐다"며 "국민의힘 유상범 의원의 공개사과와 징계를 요구한다"고 말했다.

그는 "김진표 의원의 경우 사전에 유상범 의원에게 본인이 아니라고 분명히 경고까지 했지만 이름을 공개했다"며 "면책특권뒤에 숨어서 정부여당인사에 대해 아니면말고식의 인신공격하는것은 국회의원 자질 의심케하는 저급한 정치"라고 비판했다.

박성준 민주당 원내대변인은 회의 직후 관련 브리핑에서 "오늘 국감 대책회의에서 유 의원에 공개 사과와 징계 요구했는데 더 나아가서 민당은 유상범 의원 국회 윤리위 제소할 예정"이라고 말했다.

'제소조건'을 묻는 질문에는 "10일 이내인데 오늘이나 내일쯤하지 않을까 싶다"고 말했다. 그는 '유 의원이 공개사과할 경우'를 묻는 질문에는 "사과와 상관 없이 제소가 되는 것"이라고 잘라 말했다.

유 의원에 대한 법적대응 계획을 묻는 질문에는 "당차원의 소송을 하는 것은 아니고 개별 의원들이 소송 여부 개별 의원이 결정하는것"이라고 말했다. 이어 "당차원의 소송은 있을 수 없는 것이고 당에서 할 수 있는 것, 원내에서 할 수 있는 갓은 윤리위 제소가 최대 권한을 하도록 하는것"이라고 덧붙였다.

국민의힘측에서 유감표명이 있었는지를 묻는 질문에는 "아직 없는 것으로 알고 있다. 팩트체크를 안한것 같다"고 답했다.

