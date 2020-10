[아시아경제 원다라 기자] 감사원이 '월성 1호기 조기 폐쇄 결정 타당성' 감사 결과를 20일 공개한다.

감사원은 19일 오전 10시부터 오후 4시까지 최재형 감사원장과 5명의 감사위원이 참석한 가운데 6일차 감사위원회를 열고 감사 결과가 담긴 감사 보고서를 심의·의결했다.

최종 결과는 다음날인 20일 오후2시께 공개된다. 감사원은 보고서 의결에 따라 문안 내용 중 실명 부분을 비실명으로 바꿔서 인쇄하고, 처분 대상자에게 감사 결과를 통보한 뒤 최종 보고서를 국회에 전달할 계획이다.

앞서 감사원은 총선전인 지난 4월9일 감사위원회에서 감사결과를 확정하려고 했지만 최근까지 보완감사를 벌여왔다.

