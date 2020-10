"달마야 족구하자" 생명나눔실천본부·한국연예인야구협회 업무협약

[아시아경제 강주희 기자] 생명나눔실천본부(이사장 일면스님)와 한국연예인야구협회(SBO·회장 박정철)가 생명나눔활동 및 사업협력 등에 관한 업무협약을 맺었다.

양측은 19일 '달마야 족구하자'라는 프로그램을 통해 생명나눔 실천 운동의 대중화에 함께 노력한다고 밝혔다.

'달마야 족구하자'는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 시대에 전국 사찰에서 스님들과 연예인들의 족구시합을 통해 국민들에게 웃음과 위안을 선사하고 희망의 메시지를 전달하는 목적으로 기획된 힐링 프로그램이다.

또 코로나 19가 진정되면 전국 사찰을 중심으로 한 지역축제로 승화시켜 지역민과 함께하는 '나눔의 축제'를 전개할 계획이다.

생명나눔실천본부 이사장이며 조계종 원로회원 일면대종사님은 "달마야 족구하자는 단순한 불교 행사가 아니라 생명의 소중함을 일깨우고 대중들에게 희망을 주는 나눔 운동으로 전개하겠다"고 말했다.

'달마야 족구하자'는 2021년부터 네이버TV, 카카오TV, 아프리카TV, 한스타미디어에서 운영하는 유튜브 채널 한스타 TV를 통해 중계될 예정이다

강주희 인턴기자 kjh818@asiae.co.kr