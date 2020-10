"인도 기업활동 시 경쟁법 위반 유의"

공정위, 인도 경쟁법 설명책자 발간

[아시아경제 문채석 기자] 공정거래위원회는 인도에 진출한 우리 기업이 현지 경쟁법을 위반해 불이익을 받지 않도록 경쟁법 설명 책자를 발간했다고 19일 밝혔다.

책자는 인도 경쟁법과 관련해서는 최초로 발간되는 자료다. 법의 주요내용 이외에 최근 법 집행사례도 포함하고 있다.

인도 경쟁당국이 최근 3년간 총 240여 건의 사건을 처리하는 등 활발하게 법 집행을 하고 있는 만큼 우리 기업은 인도 경쟁법의 주요내용을 숙지할 필요가 있다.

공정위가 발간한 책자에 따르면 인도의 경우 시장지배적지위 남용 행위에 대해 최근 3년간 관련 매출액 평균의 10%까지 과징금을 부과하고 기업분할 명령까지 내릴 수 있도록 규정하고 있다.

특히 재판매가격 유지와 배타적 거래의 경우 우리나라에선 거래를 촉발한 사업자만 제재 대상이지만, 인도에선 그 거래를 수직적 담합으로 취급한다. 즉, 거래에 응한 사업자도 제재를 받을 수 있다는 의미다.

한편 임직원 개인의 경우 우리나라에선 불공정행위에 관여한 경우에만 제재를 받지만, 인도에선 관리자로서의 주의 의무를 태만히 한 경우에도 제재를 받을 수 있어 주의해야 한다.

인도 경쟁당국의 기업결합 심사는 원칙적으로 7개월 안에 종료하도록 규정돼 있지만, 기한을 넘겨서 심사가 이뤄지는 경우도 많은 만큼 '사전 협의제도'를 충분히 활용할 필요가 있다.

인도 경쟁법에 대한 구체적인 내용은 공정위 해외경쟁정책 누리집에 수록돼 있다.

황태호 공정위 국제협력과장은 "공정위가 이번에 발간한 책자를 통해 인도에 진출한 우리나라 기업들이 인도 경쟁당국으로부터 제재를 받을 위험에서 벗어나 사업활동을 보다 자유롭게 수행하는 데 상당한 기여를 할 것으로 기대된다"고 말했다.

