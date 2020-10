삼광글라스, ‘세이프 유리식기·스낵뚜껑 흡착볼’ 체험단 모집

[아시아경제 문혜원 기자]삼광글라스는 글라스락 베이비 세이프 유리식기 & 스낵뚜껑 흡착볼 출시를 기념해 오는 30일까지 공식몰을 통해 체험단 50명을 모집한다고 19일 밝혔다.

글라스락 베이비 세이프 유리식기 & 스낵뚜껑 흡착볼은 강한 흡착력의 흡착볼과 흡착볼에 꼭 맞는 국내산 내열강화유리 식기, 100% 국내 생산의 실리콘 스낵뚜껑이 한 세트로 구성된 제품이다.

강한 흡착력을 갖춘 흡착볼은 다양한 재질의 식탁에 단단히 고정할 수 있어 아이주도식을 할 때 보다 안전하게 사용할 수 있다. 실리콘 스낵뚜껑은 내용물이 쏟아지는 것을 방지하는 기능을 해 편리하다.

흡착볼에 꼭 맞는 크기로 제작된 내열강화유리 식기는 삼광글라스의 국내 공장에서 글라스락 고유의 템퍼맥스 기술로 만들어져 열은 물론 충격, 낙하에도 강해 전자레인지와 열탕 소독, 식기세척기 등에 안전하게 사용할 수 있다. 360ml의 넉넉한 용량으로 간식부터 유아식, 일반식까지 오랫동안 사용할 수 있다.

체험을 원하는 소비자들은 오는 30일까지 글라스락 공식몰 내 모집 공지를 통해 체험단 신청 양식을 작성하면 신청 가능하다. 이 제품 구매자를 대상으로 진행되며, 심사를 통해 선정된 총 50명의 체험단은 제품을 체험한 후 개인 SNS 혹은 블로그에 1건의 사용 후기를 올리면 된다.

한편 삼광글라스는 이달 25일까지 공식몰에서 글라스락 베이비 신제품 위클리 특가 행사를 진행한다. 안전하고 위생적인 세라믹 소재로 더욱 건강한 이유식을 위한 주방 필수품 글라스락 베이비 이유식 칼 3종 세트’와 ‘글라스락 베이비 세이프 유리식기& 스낵 뚜껑 흡착볼을 최대 20% 할인된 행사가에 만나볼 수 있다.

문혜원 기자 hmoon3@asiae.co.kr