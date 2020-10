[2020국감]급증하는 부채에도 2000만원씩 성과급 나눠 가진 조폐公

[아시아경제 이광호 기자]한국조폐공사가 부채 증가에도 불구하고 성과급은 늘리는 등 경영관리가 부실한 것으로 드러났다.

19일 국회 기획재정위원회 소속 국민의힘 김태흠 의원이 조폐공사로부터 제출받은 자료에 따르면 올해 6월 기준 총부채는 2472억원으로 2016년 534억원 대비 2000억원 가까이 증가했다. 급증한 부채로 인한 연간 이자액만 9억6000만원에 달한다.

조폐공사는 지난해 95억원 당기순이익을 올렸는데 성과급은 이보다 두 배 많은 225억원을 지급했다. 지급된 성과급을 1인당 수급액으로 환산하면 1160만원으로 기타 성과급과 포상금 등을 합하면 2323만원에 달하는데 36개 공기업 중 세 번째로 많다.

이렇게 조폐공사의 영업실적 보다 임직원의 성과급이 많다보니 '배보다 배꼽이 큰 것 아니냐'는 지적이 나온다.

김 의원은 "급증하는 부채에도 불구하고 성과급을 늘리는 등 조폐공사의 방만 경영이 도를 넘고 있다"며 "부채 관리에 대한 중장기 계획을 수립해서 이행하고 임직원의 성과관리체계도 전면 개편해야 한다"고 강조했다.

