한국야쿠르트, '켈로그 시리얼'도 배달 판매한다

[아시아경제 최신혜 기자] 프레시 매니저가 '비비고'에 이어 '켈로그 시리얼'도 배달한다.

한국야쿠르트는 농심켈로그와 손잡고 ‘켈로그 시리얼 6종’을 판매한다고 19일 밝혔다.

한국야쿠르트는 이번 제품 판매로 아침 대용식 라인업을 확대해 샐러드, 우유 등 기존 제품과 시너지를 높인다는 전략이다. 앞서 한국야쿠르트는 올해 ‘잇츠온 그린키트 6종’과 ‘내추럴플랜 클래식 6종’, ‘가공유 3종’ 등 샐러드와 우유 신제품을 잇달아 선보인 바 있다.

‘켈로그’는 세계 최초 글로벌 시리얼 브랜드다. 올해로 출시 114주년을 맞았다. 콘푸로스트와 첵스초코, 리얼그래놀라 등 다양한 인기 제품을 선보여 왔으며, 국내에서는 농심켈로그를 통해 제조, 판매 중이다. 풍부한 맛과 영양으로 소비자들에게 꾸준한 사랑을 받고 있다.

주문은 온라인몰 하이프레시를 통해 가능하다. 배송은 프레시 매니저가 배송료 없이 전달한다. 정기배송 서비스를 통해 원하는 일자에 주기별로 받아볼 수 있으며, 제품이 남아 한시적으로 받고 싶지 않을 경우 수령시기를 미룰 수도 있다.

