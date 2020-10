경북도, 영주 첨단베어링 국가산단 본격화 … 2027년 준공 목표

지방공기업평가원 신규투자사업 타당성 검토 통과

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 대통령 공약사항에 포함된 영주 첨단베어링 국가산업단지에 대한 사업타당성 조사가 결론났다. 경상북도는 신규투자사업을 검토한 지방공기업평가원으로부터 지난 주말 사업타당성이 있다는 통보를 받고 계획대로 사업을 본격화하게 된다.

18일 경북도에 따르면 영주 첨단베어링 국가산업단지는 영주시 적서동 및 문수면 일원에 총 136만㎡(41만평) 규모로 조성된다. 총 사업비 3116억원로, 2027년 준공 예정이다.

베어링 산업은 자동차·철도·로봇·우주항공 등 미래 신사업의 생산기술, 설비, 소재부품을 공급하는 핵심 기반산업이다. 첨단베어링 산업단지가 성공적으로 조성되면 직·간접 고용 5000여명과 연간 835억원 경제유발 효과가 있는 것으로 예측된다.

영주에는 연구기관인 하이테크베어링 시험평가센터와 경량소재 융복합기술센터는 물론 베어링아트와 노벨리스코리아 등 관련기업도 집중돼 있다. 베어링제조와 관련된 인프라가 잘 구축돼 있다는 점에서, 첨단베어링 국가산단 조성으로 시너지 효과를 발휘할 것으로 기대를 모으고 있다.

첨단베어링 국가산단 조성사업은 경상북도개발공사가 사업시행자로 참여할 예정이다. 국토교통부장관의 국가산업단지 산업단지계획 승인 등 행정절차를 남겨두고 있다.

배용수 경상북도 건설도시국장은 "첨단베어링 국가산업단지 조성을 토대로 경북 북부지역 산업거점을 구축하고, 지역의 새로운 경제성장 동력으로 대한민국을 넘어 세계 베어링산업의 중심축으로 성장할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 전했다.

영남취재본부 박동욱 기자 pdw1201@asiae.co.kr