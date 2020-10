2년반만에 한중경제장관회의 개최…수소 생태계 활성화 협력

韓 '문화 콘텐츠·관광·게임 등 교류 필요성 강조"

[아시아경제 장세희 기자]한국과 중국이 수소에너지 분야에서 협력을 강화하기로 했다.

기획재정부는 중국 국가발전개혁위원회(NDRC)와 함께 제16차 한중경제장관회의를 화상으로 개최했다고 16일 밝혔다. 이날 회의에서는 민간교류 확대, 신기술 개발, 수소 인프라 구축 등을 논의했다.

양국은 수소 제조 및 운반 등과 관련된 안전성 확보, 수소 관련 시범 프로젝트 시행 등에서도 협력해 나가기로 했다.

한중경제장관회의가 열린 것은 지난 2018년 2월 이후 2년 8개월 만에 처음으로, 홍남기 부총리 겸 기획재정부 장관과 허리펑(何立峰) 국가발전개혁위원회 주임이 수석대표로 참석했다.

또 양국 정상회담에서 논의했던 신북방·신남방 정책과 일대일로 이니셔티브 간 연계 협력을 위해 지속적으로 노력하고 양국 기업의 제3국 공동진출을 활성화하기 위한 국장급 채널을 강화해야 한다는데 공감대를 형성했다.

우리 측은 그동안 위축됐던 문화 콘텐츠·관광·게임 분야 등에서의 교류 필요성을 강조하면서 2021~2022년 '한중 문화교류의 해' 지정 및 양국 가수들이 참여하는 '한중 우정 콘서트' 재개 등을 제안했다. 중국 측은 헬스케어 산업과 요양 서비스 등 실버산업, 스포츠 산업 등에서 한국과의 협력을 제의했다.

한편 기재부는 "코로나 등 사정으로 지속 연기됐던 회의를 재개했다"며 "신산업 협력과 신북방·신남방-일대일로 연계·협력, 제3국 공동진출, 서비스산업 협력, 중국 동북3성 협력 등을 논의했다"고 설명했다.

