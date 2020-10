OECD 첫 실시 '디지털정부평가'서 대한민국 1위

[아시아경제 조인경 기자] 우리나라가 경제협력개발기구(OECD)에서 처음으로 실시한 '디지털정부평가(The OECD 2019 Digital Government Index)'에서 종합 1위를 차지했다.

16일 행정안전부에 따르면, OECD가 각국의 디지털전환 수준과 디지털정부 성숙도를 측정하기 위해 회원국 29개국과 비회원국 4개국 등 총 33개국을 대상으로 실시한 디지털정부평가에서 대한민국이 1점 만점 중 0.742점을 받아 종합지수 1위를 차지했다.

세부 평가결과를 보면 2018년부터 2019년까지 2년간 대한민국은 '디지털 우선 정부'와 '열린 정부' 항목에서 1위를 기록해 정부가 디지털을 기본으로 공공서비스를 생산하고 혁신한 부분과 국민과의 적극적인 소통을 통해 제도와 행정절차를 바꾸기 위해 노력한 점이 높게 평가됐다.

'플랫폼 정부' 항목에서는 부처 간 장벽을 허물고 통합 연계 시스템 개발을 위해 노력한 점 등이 2위에 올랐고, '데이터 기반 정부' 부분에서는 3위, '국민주도형 정부'에서는 4위를 각각 차지했다. 다만, '선제적 정부' 항목에서는 12위로 평가돼 앞으로 더욱 노력해야 할 과제로 지적됐다.

장수완 행안부 디지털정부국장은 "정부는 한국판 뉴딜의 대표과제인 지능형(AI) 정부 사업을 차질 없이 추진해 국민에게 맞춤형·선제적 서비스를 제공하고 일상을 더욱 편리하게 하는 디지털정부로 도약하겠다"고 설명했다.

우리나라에 이어서는 영국(0.736점), 콜롬비아(0.729점), 덴마크(0.652점), 일본(0.645점), 캐나다, 스페인, 이스라엘, 포르투갈, 프랑스 등이 종합평가에서 10위 안에 들었다.

OECD 사무국은 보고서를 통해 "한국과 영국 등 상위권을 차지한 국가들의 경우 정부 정책의 중심에 '디지털정부'를 두고 범정부적 개혁을 적극적으로 추진하고 있다"며 "이번 평가가 이러한 사실을 반영한 결과"라고 밝혔다.

앞서 우리나라는 'OECD 2019 공공데이터 개방지수' 1위, '2020 UN온라인 참여지수' 1위, '2020 UN전자정부발전지수' 2위, '2020 IMD(국제경영개발연구원) 디지털경쟁력' 인구 2000만 이상 국가 중 2위, '2020 블룸버그 디지털전환국가 순위' 1위 등 디지털정부 관련 분야에서 국제적으로 우수하다고 인정을 받아 왔다.

진영 행안부 장관은 "공공분야의 디지털 전환을 적극적으로 추진해 온 한국의 디지털정부 혁신 노력이 국제적으로 인정받고 있다"며 "디지털 전환 시대에 우리나라가 더욱 앞서나갈 수 있도록 디지털 뉴딜의 여러 과제를 충실히 추진해 나가겠다"고 말했다.

조인경 기자 ikjo@asiae.co.kr