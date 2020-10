이탈리아 '코로나19 비상'…식당·주점 등 영업 제한

결혼식·장례식 인원도 30명으로 제한

줄지 않는 코로나19 확진자수…여전히 4000명대 넘어

[아시아경제 이민우 기자] 이탈리아 정부가 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 재확산을 막기 위해 음식점과 주점의 야간 영업시간을 제한하는 등의 추가 대책을 시행한다.

13일(현지시간) 블룸버그 등에 따르면 쥬세페 콘테 이탈리아 총리는 이 같은 내용을 가진 코로나19 행정명령에 서명했다. 이에 따라 옥외·실내에서 개최되는 모든 파티가 금지된다. 외부손님 6명 이상을 초대한 저녁식사나 모임도 자제해야 한다. 집 안이라도 외부 손님과 함께 있으면 마스크 착용을 강력 권고했다.

결혼식이나 장례식, 세례 등의 참석 인원도 30명 이내로 제한했다. 일선 학교의 야외 견학도 전면 중단됐다.

음식점과 주점은 자정까지만 영업할 수 있다. 밤 9시부터는 선 채로 취식하는 것도 금지된다.

사람들이 많이 모이는 실내외 연회장이나 나이트클럽은 기존대로 폐쇄가 유지된다. 축구 등 스포츠 경기 입장도 제한된다. 전체 좌석 수의 15% 이내로 제한하는 한편 1000명의 한도도 뒀다.

이번 조치는 지난주 시행된 옥외 마스크 착용 전면 의무화의 후속 조치다. 30일 간 유효하며 이후 코로나19 상황에 따라 연장될 수 있다.

지난 12일 기준 이탈리아의 코로나19 하루 신규 확진자 수는 4619명, 사망자 수는 39명이다. 지난 9∼11일 사흘간 하루 신규 확진자 5000명대 규모보다는 줄었지만 하루 검사자 수도 10여만건에서 8만5000여건으로 줄었다.

누적 확진자와 사망자는 각각 35만9569명, 3만6205명으로 집계됐다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr