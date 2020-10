BTS 시상식 소감에 발끈한 中 누리꾼, 오히려 역풍…"악의 없는 발언을 공격"

英 파이낸셜타임즈 "中 민족주의, 외국 브랜드에 위협" 지적

[아시아경제 임주형 기자] 그룹 방탄소년단(BTS)가 시상식 자리에서 한국전쟁 70주년 관련 언급을 한 것에 대해 '중국의 희생을 무시하는 발언'이라며 비판을 쏟아낸 일부 중국 누리꾼들이 오히려 전 세계로부터 역풍을 맞고 있다. 소셜네트워크서비스(SNS) 등에는 이같은 중국 누리꾼들의 행태를 독일 나치에 빗댄 '차이나치(China+Nazi)'라는 해시태그도 올라오고 있다.

앞서 지난 7일(현지 시각) BTS 리더 RM(본명 김남준)은 미국 '밴 플리트 상' 시상식에서 "올해 행사는 한국전쟁 70주년을 맞아 의미가 남다르다"고 언급했다. 밴 플린트 상은 미국 비영리재단인 '코리아 소사이어티'가 주관하는 상으로, 매년 한미 친선에 공헌한 인물 또는 단체에 주어진다.

해당 시상식에서 RM은 "우리는 양국(our two nations)이 함께 겪은 고난의 역사와 수많은 남녀의 희생을 영원히 기억할 것"이라고 말했다.

일부 중국 누리꾼들은 '양국'이라는 단어를 문제 삼고 나섰다. 한국전쟁 당시 참전했던 중국 군인들의 희생을 무시한 발언이라는 것이다. 일부 누리꾼들은 BTS 팬클럽인 '아미(army)' 탈퇴 선언을 하는가 하면, 삼성전자·현대자동차 등 국내 기업들은 중국 온라인 쇼핑몰에서 BTS 관련 광고를 내리기도 했다.

그러나 중국 누리꾼들의 이같은 행동은 오히려 역풍을 불러일으켰다. 미국·영국 등 다른 나라 매체들도 중국 내 움직임을 비판하고 나서는가 하면, 아미 내에서도 반발하는 목소리가 커지고 있다.

12일 미 매체 '뉴욕타임스'는 "중국 누리꾼들이 BTS의 악의 없는 발언을 공격했다"고 보도했다.

영 매체 '파이낸셜타임즈'도 이날 "과거 중국에서는 비슷한 이유로 해외 기업들을 향해 불매운동을 했다"며 이같은 반발로 인해 삼성 등 한국 브랜드가 중국 플랫폼에서 BTS 관련 광고를 내렸다고 보도했다. 그러면서 "이같은 움직임은 민족주의가 팽배한 중국에서 외국 브랜드가 직면한 위험을 드러낸다"고 지적했다.

한 누리꾼은 '트위터'에 쓴 글에서 "왜 한국인들이 중국의 기분을 신경 쓰길 기대하나"라며 "중국은 북한의 한국전쟁을 도왔고, 미국은 유엔군을 이끌고 한국을 위해 싸웠다"라고 지적했다.

임주형 기자 skepped@asiae.co.kr