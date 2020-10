정세균 국무총리(오른쪽)가 13일 서울 종로구 포시즌스 호텔에서 열린 세계공학한림원평의회(CAETS 2020) 개막식에서 참석자들과 인사를 나누고 있다.강진형 기자aymsdream@

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.