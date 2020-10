만 13~18세 이하 학교 밖 청소년 독감 무료 예방접종

접종 기간 12월31일까지

[아시아경제 이현주 기자] 만 13~18세 이하 청소년 대상 독감(인플루엔자) 무료 예방접종이 재개됨에 따라 초·중·고 학생 외 만 18세까지 학교밖 청소년도 전국 보건소와 지정 의료기관에서 무료 접종을 받을 수 있다.

접종 기간은 올해 12월31일까지며 지정 의료기관은 질병관리본부 예방접조 도우미 홈페이지 또는 예방접종도우미 애플리케이션을 통해 확인할 수 있다. 접종 대상자가 늘어남에 따라 가까운 지정 의료기관 방문시 사전 예약이 권장된다.

또한 여성가족부는 학교 밖 청소년의 '정기 건강검진'을 2016년부터 실시하고 있다. 만 9세 이상 18세 이하 학교 밖 청소년 누구나 인근 병원 등 지정검진기관을 통해 전액 국고 지원으로 무료 검진을 받을 수 있다. 건강검진 희망하는 청소년은 전국 학교밖청소년지원센터에 방문 또는 우편·전자 메일로 신청할 수 있다.

아울러 미취학 아동과 초등학생 학령기, 중학생 학령기 아동에게 비대면 학습 지원 등도 지원되고 있으며 2005년 1월부터 2013년 12월생에 해당하는 학교 밖 청소년은 16일까지 거주지 관할 교육청에 방문 신청하면 지원 받을 수 있다.

