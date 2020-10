LG유플러스, 미아 방지 위한 '지문 등록' 장려 캠페인

경찰청과 '지문등 사전등록' 독려

전국 142개 직영매장서 진행…통신사 무관

[아시아경제 김흥순 기자] LG유플러스 LG유플러스 032640 | 코스피 증권정보 현재가 11,650 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 11,650 2020.10.13 08:42 장시작전(20분지연) 관련기사 LG유플러스, SNS 캠페인 통해 유기동물 사료 400㎏ 기부LGU+ 아이폰 가입자, 수리비 1만5000원 할인받는다LG유플러스, '대한민국 SNS대상' 2년 연속 종합대상 수상 close 는 경찰청과 실종 아동을 빨리 찾는데 도움을 줄 수 있는 '지문등 사전등록' 장려 캠페인을 진행한다고 13일 밝혔다.

지문등 사전등록은 아동의 지문이나 얼굴, 사진, 보호자 연락처 등의 정보를 경찰 시스템에 미리 등록해 놓는 것이다. 경찰서에 방문해 등록하거나 경찰청 '안전드림' 애플리케이션을 설치해 직접 할 수 있다.

가까운 LG유플러스 매장에서 직원 안내와 비치된 인쇄물에 따라 등록할 수도 있다. 이용 중인 통신사에 관계 없이 전국 142개 LG유플러스 직영매장에 방문하면 된다.

경찰청 등에 따르면 매년 국내에서 2만여건의 아동 실종신고가 접수된다. 실종 아동을 찾는데 걸리는 시간은 평균 3360분(56시간)이다. 지문등 사전등록을 하면 평균 52분 내로 시간을 단축할 수 있다는 조사 결과가 있다.

김희진 LG유플러스 브랜드커뮤니케이션팀장은 "경찰청과 함께 진행하는 이번 지문등 사전등록 캠페인이 소중한 우리 아이 안전에 도움이 되길 바란다"며 "앞으로도 아이를 진심으로 생각하는 기업이 될 수 있도록 추가 캠페인을 기획하겠다"고 말했다.

LG유플러스는 지문등 사전등록을 장려하는 캠페인 홍보 영상 '엄마, 나 어떻게 찾았어?'를 공식 유튜브 채널을 통해 조만간 공개할 예정이다.

