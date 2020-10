"소설 쓰시네" 秋, 이번엔 "장편소설이었네"…野 "27번 거짓말, 얼굴 뻔뻔해"

12일 법무부 국감서 野 의원들과 설전

보좌관 문자 메시지 대해선 "기억 못한다"

"아들과 연락하라 했지, 지시한 것 아냐"

[아시아경제 임주형 기자] 추미애 법무부 장관은 아들의 군 복무 시절 특혜 휴가 의혹을 둘러싸고 12일 국민의힘 의원들과 설전을 벌였다. 이날 양측 간 공방은 여야 의원들의 고성으로 이어지기도 했다.

추 장관은 이날 국회 법제사법위원회의 법무부 국정감사에서 아들 서모씨(27) 관련 의혹을 제기한 야당 의원들을 겨냥해 "간단한 사건인데 크게 키우려고 언론이 가세하고 야당이 이를 증폭시켰다"며 "지난 아홉달 간 전말을 생각해 보면 어처구니가 없다. 장편소설을 쓰려고 했구나"라고 비판했다.

특히 추 장관의 '장편소설' 발언에 박범계 더불어민주당 의원은 "또 소설을"이라며 웃는 모습을 보이기도 했다.

앞서 추 장관은 지난 7월 국회 법사위 전체회의에서 야당 의원들과 공방을 주고받다 "소설을 쓰시네"라고 받아쳐 태도 논란이 일자 사과를 한 바 있다. 그러나 12일 아들 관련 의혹이 재차 불거지자 다시 한 번 '소설'을 언급하며 강한 불쾌감을 드러낸 것이다.

이 가운데 윤한홍 국민의힘 의원은 "유죄다, 무죄다 해석은 검사가 알아서 하겠지만 장관이 국회에 와서 한 거짓말은 검사가 참말로 바꿔줄 수 없다"라며 "도대체 얼마나 강심장을, 뻔뻔한 얼굴을 가지고 있느냐. 9월 한달 간 한 거짓말이 27번"이라고 비판하자 추 장관은 "27번이나 윽박질렀죠"라고 맞받아쳤다.

이에 윤 의원이 "권력 있고 힘이 있어 덮어준다고 해서 거짓이 사실이 되는 게 아니다"라고 재차 지적하자 추 장관은 "(의혹을) 덮어달라고 한 바 없다"라며 "무엇을 조작하고 덮었는지 근거를 가지고 말해달라"라고 응수했다.

그런가 하면 추 장관은 김도읍 국민의힘 의원과 신경전을 벌이기도 했다. 추 장관은 김 의원의 질문 중간에 "뭐라고 하셨습니까? 못 들었습니다"라고 답한 뒤, 김 의원이 이같은 태도를 지적하자 시선을 돌려 문서를 뒤적거리는 모습을 보였다.

또 김 의원에게 "당직사병의 (의혹 제기에) 검증을 거치지 않은 귀책도 있다"라며 "위원님은 사과라는 단어가 없나"라고 따지기도 했다.

한편 추 장관은 이날 서 씨 군 휴가 당시 자신의 보좌관과 주고 받은 문자 메시지에 대해 "이런 메시지가 있다는 것은 휴대폰 디지털 포렌식을 통해 알았던 것일 뿐"이라며 "기억하지 못한다"라고 일축했다.

이를 두고 야당 의원들의 공세가 이어지자 추 장관은 재차 보좌관을 통해 아들의 휴가 연장을 지시한 적이 없다고 강조했다.

그러면서 "맥락을 보면 (보좌관에게) 아들과 연락을 취하라고 했지 지시한 것이 아니다"라며 "보좌관이 스스로 한 번 더 연장해 달라고 요청한 상황이라는 답변이 나온다"라고 설명했다.

여당 의원들 또한 야당에 대한 항의를 쏟아냈다. 김남국 더불어민주당 의원은 "야당에서는 민생에 대한 질의는 하지 않고 오로지 추 장관 관련 정쟁 이야기만 꺼낸다"라고 꼬집었다. 같은 당 소병철 의원도 "많은 것을 준비해 왔는데 도대체 국감이 흘러가지 않는다"라고 지적했다.

설전이 여야 의원 간 고성으로 이어지자, 결국 윤호중 법사위원장은 오전 감사 중지를 선언했다.

임주형 기자 skepped@asiae.co.kr