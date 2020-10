文대통령 "한국 매우 예외적 선방, 방역 완화는 코로나 통제 자신감" (종합)

靑 수석·보좌관 회의 주재, 사회적 거리두기 완화 국민 협조 당부…"민생경제 어려움과 국민 피로감 종합 고려"

[아시아경제 류정민 기자] "사회적 거리두기를 조정한 것은 코로나 일일 확진자 수가 안정적으로 유지되는 상황과 함께 감염 재생산지수가 낮아지는 등 확산세가 진정되고 있고, 중증환자 감소와 병상 확충 등 의료 인력도 충분하다는 판단에 따른 결정이다."

문재인 대통령은 12일 오후 청와대 수석·보좌관 회의에서 이렇게 말했다. '신종 코로나 바이러스감염증(코로나19)' 우려에도 사회적 거리두기 완화를 결정한 배경을 설명하며 국민들의 협조를 당부한 것이다. 문 대통령은 "특히 오랜 방역 강화 조치로 가중되고 있는 민생 경제의 어려움과 국민들의 피로감도 종합적으로 고려했다"고 강조했다.

문 대통령은 "가장 큰 위기가 될 수도 있었던 추석 연휴의 고비도 지금까지 잘 넘겨가고 있다. 전세계 일일 확진자 수가 35만 명을 넘어서며 최대 기록을 갱신하고 있고, 각국에서 비상조치를 강화하는 상황이지만 한국은 매우 예외적으로 선방하고 있다고 자신 있게 말할 수 있다"고 말했다.

문 대통령은 한국이 사회적 거리두기 완화를 결정한 것은 지금까지 위기를 잘 이겨내온 덕분이라며 국민들에게 공을 돌렸다.

문 대통령은 "전세계적인 코로나 위기 속에서 우리는 방역과 경제 모두에서 강한 면모를 보여주며 '위기에 강한 나라, 대한민국'으로 국가적 위상이 높아지고 있다"면서 "모두가 국민들 덕분이다. 위기의 순간 더욱 단결하고 힘을 모으는 위기 극복 유전자를 가진 우리 국민이 있었기에 가능한 일"이라고 주장했다.

문 대통령은 "방역 완화 조치는 우리가 코로나를 방역의 통제 속에 둘 수 있다는 자신감에 근거한 것"이라며 "국민들께서 유지되는 방역 조치와 안전수칙들을 잘 지켜주실 것을 다시 한번 특별히 당부드린다"고 말했다.

다만 문 대통령은 "우리는 한순간의 방심이 걷잡을 수 없는 확산으로 이어질 수 있다는 것을 여러 차례 경험했고, 다시 원상회복하기가 얼마나 힘든 일인지도 잘 알고 있다"면서 "정부는 국민을 믿고 더욱 심기일전하겠다"고 다짐했다.

아울러 문 대통령은 "가장 가슴이 아픈 것은 코로나가 장기화되며 많은 국민들께서 경제적 고통을 겪고 있는 것"이라며 "일자리를 잃거나 일자리를 구하지 못하고 있는 국민들, 여행·관광·예술·문화 등 코로나의 직접적 타격을 받는 업계 종사자들, 급격한 매출 감소로 어려움에 처해 있는 중소상공인과 자영업자들을 생각하면 매우 마음이 무겁다"고 말했다.

문 대통령은 "정부는 하루속히 경제 활력을 되찾을 수 있도록 최선의 노력을 기울이겠다"면서 "언제 끝날지 알 수 없는 코로나와 함께하는 일상을 방역 주체로서 서로의 안전을 지켜주고, 경제 주체로서 우리 경제를 살리는 데 힘을 모아주시기 바란다"고 당부했다.

류정민 기자 jmryu@asiae.co.kr