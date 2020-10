LG헬로비전, 지역 여행코스 소개 'GO지방트래블' 첫방

매주 월요일 오후 5시5분 지역채널 25번서 시청 가능

[아시아경제 김흥순 기자] LG헬로비전은 지역 이색 여행코스를 소개하는 오리지널 예능 콘텐츠 'GO지방트래블'을 매주 월요일 방송한다고 12일 밝혔다.

GO지방트래블은 지역의 숨겨진 맛과 멋을 발굴하고, 지역을 즐기는 새로운 방법을 제시하는 여행 프로그램이다. LG헬로비전은 "신종 코로나바이러스감염증(코로나19)이 장기화하는 상황에서 시청자들이 지역의 즐길거리를 간접 체험하며 여행에 대한 갈증을 해소할 수 있도록 돕는다는 취지로 마련한 프로그램"이라고 소개했다.

이날 첫 방송에서는 강원도 정선을 찾는다. '여행은 선택이다'를 주제로 작곡가 돈스파이크와 개그우먼 홍윤화가 MC를 맡아 각자 주어진 미션을 수행하는 '복불복 여행'을 한다. 방송은 오후 5시5분 LG헬로비전 지역채널 25번에서 시청할 수 있다. 지역채널 홈페이지와 유튜브 채널을 통해서도 볼 수 있다.

류복열 LG헬로비전 PD는 "GO지방트래블은 지역성의 가치를 구현해내면서도 재미라는 콘텐츠 본원적 경쟁력을 확보한 지역형 예능교양 대표 콘텐츠로 자리 잡을 것"이라며 "시청자들이 이번 프로그램을 통해 여행에 대한 갈증을 해소할 수 있게 되기를 기대한다"고 말했다.

