방사선에 무방비 '승무원'.. 피폭량 '최대 5.8배'

[아시아경제 황준호 기자] 항공기를 조정하는 운항승무원이나 객실 서비스를 담당하는 객실승무원의 방사선 평균 피폭량이 다른 방사선 업종 종사자보다 최대 5.8배나 높다는 지적이 제기됐다. 승무원이 방사선에 무방비로 노출된 상황인데, 관련 법은 이원화 돼 있어

국회 국회 과학기술정보방송통신위원회 조정식 더불어민주당 의원(경기 시흥을)은 12일 원자력안전위원회와 국토교통부로부터 받은 국정감사 자료를 분석해 이같이 밝혔다.

운항승무원 4.3배 객실승무원 5.8배 위험



항공운송업에 종사하는 승무원들의 연간 평균 방사선 피폭선량은 기타 방사선 작업 업종에 비해 운항승무원의 경우 4.3배, 객실 승무원의 경우 최대 5.8배 높았다.

항공사별로는 장거리 노선이 많은 대형 항공사에서 근무하는 승무원의 피폭량이 저비용 항공사 승무원에 비해 높았다. 미주, 구주 등 장거리 노선을 운영하는 대형 항공사일수록 비행시간이 길어, 우주방사선에 노출되는 시간이 길다. 이중 대한항공 승무원의 평균 피폭량은 최대 5.506mSv에 달해, 원안위가 비행시간 단축 또는 비행노선 변경 등을 권고한 '6mSv'에 거의 근접한 것으로 나타났다.

법 이원회로 사각지대 발생



또한 조 의원은 소관 법이 이원화 돼 있어 피폭 관리의 사각지대가 발생한 결과라고 분석했다. 항공 승무원의 우주 방사선에 대한 피폭 안전 조치 및 관리를 총괄하는 부처는 '원자력안전위원회'임에 반해, 항공 승무원 우주방사선 피폭선량 조사·분석 및 기록 등을 담당하는 실무 부처는 '국토교통부'로 이원화 돼 있다.

조 의원은 "다른 방사선 작업 업종에 비해 높은 방사선 피폭량을 보이는 항공 운송업에 대해 맞춤형 안전 관리 체계를 수립할 필요가 있다"라며 "항공 승무원 우주 방사선 피폭 안전 관리를 방사선 재해 방지 및 관리를 총괄하는 원자력안전위원회로 통합하고, 기타 방사선 작업 업종과 동일한 규정에 따라 보호할 필요가 있다"고 밝혔다.

