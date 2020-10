홈앤쇼핑, 4050 여성 위한 패션 카테고리 강화

45년 역사 김연주 디자이너 브랜드 '케이수'와 계약

[아시아경제 김철현 기자] 홈앤쇼핑(대표 김옥찬)은 패션 카테고리 강화를 위해 '케이수(KayeSu)' 브랜드와 계약식을 진행했다고 9일 밝혔다. 첫 방송은 24일 오전 11시 25분에 선보일 예정이다.

케이수는 국내외에서 다양한 패션쇼를 진행한 정상급 디자이너 김연주의 브랜드로, 국내 백화점 20여개 매장에 입점해 있으며 40·50대 여성들에게 어필하고 있다. 특히 1976년 설립 이래 지속적인 브랜드 리뉴얼을 통해 도시적 느낌의 캐주얼과 여성으러움이 조화돼 있다. '프린트 스모킹 티블라우스 4종', '밍크카라 울100% 니트 코트', '라쿤 울 블랜딩 니트 2종' 등이 대표 상품이다.

홈앤쇼핑 관계자는 "홈앤쇼핑과 단독 계약을 체결해 홈쇼핑 업계에 최초로 진출하는 김연주 디자이너의 케이수에 많은 기대를 하고 있다"며 "앞으로도 유명 디자이너뿐만 아니라 신인 디자이너도 지속적으로 발굴해 독보적이고 감각적인 홈앤쇼핑만의 K-패션을 선보이겠다"고 말했다.

