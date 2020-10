[아시아경제 이창환 기자] 삼성전자와 LG전자의 3분기 TV 출하량이 크게 증가한 것으로 나타났다.

9일 시장조사업체 트렌드포스에 따르면 3분기 LG전자의 TV 출하량이 전분기 대비 81.7%, 삼성전자는 67.1% 증가했다.

트렌드포스는 올해 3분기 글로벌 TV 출하량이 6205만여대로 집계돼 분기별 출하량 기준 사상 최대치라고 밝혔다.

이는 직전 분기 대비 38.8%, 전년 동기 대비 12.9% 늘어난 수치다.

트렌드포스는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 미뤄졌던 올해 1분기 TV 출하 일정의 재조정과 북미 시장의 TV 수요 증가, 3분기 주기적 호황세 등이 복합적으로 작용한 결과라고 분석했다.

업체별 출하량은 삼성전자가 1420만대로 가장 많았고 LG전자는 794만대로 2위였다.

