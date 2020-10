트럼프 코로나 감염에도 2차 대선토론회 진행…'원격 방식'(상보)

美 대선토론회원회 오는 15일 2차 대선토론회 원격으로 진행키로

[아시아경제 나주석 기자] 미국 대선 토론위원회는 오는 15일 예정된 2차 미국 대선후보 토론회를 원격으로 진행하기로 했다.

8일(현지시간) USA 투데이 등 미국 언론에 다르면 미 대선 토론위원회는 도널드 트럼프 미국 대통령이 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)에 감염된 사정 등을 반영해 토론회 진행방식을 변경하기로 했다.

타운홀 방식으로 플로리다주 마이애미에서 진행하기로 했던 토론회 형식은 유지하지만, 후보자가 현장에 참석하지 않는 방식으로 진행된다.

트럼프 대통령의 코로나19 확진으로 인해, 2차 대선후보 토론회가 성사될 수 있을지 논란이 있었다. 트럼프 대통령은 코로나19에도 불구하고 토론회에 적극적인 참여 의사를 밝혔지만, 조 바이든 민주당 대선후보는 "트럼프 대통령이 코로나19에 여전히 감염되어 있다면, 토론을 할 수 없다"고 밝혔었다.

