김종인 “文대통령, 北피살 공무원 아들 편지에…영혼 없는 답변”

“사람이 먼저라던 대통령…어디 딴 데로 갔나”

[아시아경제 임춘한 기자] 김종인 국민의힘 비상대책위원장은 8일 북한의 총격으로 사망한 해수부 공무원 아들이 문재인 대통령에게 편지를 보낸 것과 관련해 “저는 아이의 두려움과 불안함 느껴지는 편지를 끝까지 읽기가 어려웠다”며 “문 대통령이 이 편지를 제대로 읽어봤는지 의문스럽다”고 밝혔다.

김 위원장은 이날 국회에서 열린 비대위 회의에서 “사람이 먼저라며 국민의 아픔을 보듬겠다던 대통령이 어디 딴 데로 갔나”라며 “대변인 뒤에 숨어 영혼 없는 답변만 내놓은 것 같은 느낌을 받았다”며 이같이 말했다.

김 위원장은 “성의 없는 태도에 유족이 아닌 국민들도 분노를 느끼고 있다”며 “차라리 답변 안 하는 게 아이 마음에 상처를 주지 않았을 것”이라고 지적했다.

김 위원장은 “문 대통령이 직접 나서 진상에 대해 밝히고, 국민에 사죄하고, 북한의 책임을 당당하게 물어줘야 한다”며 “시간이 지나면 잊혀질 것이라고 생각하면 큰 오산이다. 국민들은 국가의 존재 이유에 대해 대통령의 답을 기다리고 있다”고 밝혔다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr