전세계 삼성 TV 매장서 BTS '다이너마이트' 뮤직비디오 상영

[아시아경제 이기민 기자] 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 59,800 전일대비 100 등락률 -0.17% 거래량 10,702,755 전일가 59,900 2020.10.08 11:06 장중(20분지연) 관련기사 美 증시 급등에 코스피·코스닥 상승 출발삼성전자, 시스템반도체 테마 상승세에 0.99% ↑기관이 지탱한 코스피…상승세 전환 마감 close 가 8일 한국을 시작으로 삼성 TV가 전시된 전세계 매장에서 방탄소년단의 ‘다이너마이트(Dynamite)’ 뮤직비디오를 선보인다고 밝혔다.

다이너마이트는 한국 아티스트로서는 최초로 미국 빌보드 메인 싱글 차트 ‘핫100’ 1위를 차지한 곡이다. 이 곡의 뮤직비디오는 지난 8월21일 유튜브에 공개된 지 하루 만에 1억100뷰를 기록했다. 지난 9월5일에는 3억뷰를 돌파했고, 8일 오전 8시 기준으로 약 4억5000만뷰를 기록하는 등 화제를 얻고 있다.

이 곡의 뮤직비디오는 곡 분위기에 맞게 다양한 색감, 레트로 콘셉트 패션과 소품으로 영상미를 구현했다는 평가를 받는다. 삼성전자 측은 소비자들이 자사의 초고화질 TV를 통해 생생한 영상을 경험할 수 있을 것으로 기대했다.

영국 기네스 월드 레코드사는 다이너마이트 뮤직비디오를 지난 9월1일(현지 시간) ‘24시간 동안 가장 많이 본 유튜브 비디오’, ‘24시간 동안 가장 많이 본 유튜브 뮤직비디오’, ‘케이팝 그룹 가운데 24시간 동안 가장 많이 본 유튜브 뮤직비디오’ 등 3개 부문에서 기네스북에 공식 등재했다.

추종석 삼성전자 영상디스플레이사업부 부사장은 “글로벌 슈퍼스타 방탄소년단의 뮤직비디오를 전 세계에서 삼성 TV로 선보일 수 있게 돼 기쁘게 생각한다”며 “이번 협업을 통해 세계 곳곳의 소비자들이 삼성 TV의 앞선 기술력과 방탄소년단의 수준 높은 퍼포먼스를 동시에 체험할 수 있는 좋은 기회가 될 것”이라고 말했다.

한편 삼성전자는 지난해까지 14년 연속 글로벌 TV 시장에서 1위를 달성했으며 올해도 QLED TV 와 초대형 TV를 앞세워 15년 연속 1위를 수성할 것으로 전망된다. 올해 상반기 기준 삼성전자는 글로벌 TV 시장에서 금액 기준 31.3%의 점유율을 기록했다. 이 같은 점유율은 2위에서 4위 업체까지 3개 업체의 점유율 합과 비슷한 수치이다. 또한 75인치 이상 초대형 TV의 경우 금액 기준 50.3%의 점유율을 기록하며 초대형 TV 시장에서도 압도적인 점유율을 유지하고 있다.

