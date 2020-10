해운대 옛 철길 ‘국제해안관광지’로 새 단장…해안절경 관망

[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 해운대와 인접한 옛 철길이 국제해안관광지로 새 단장을 마쳤다.

국가철도공단은 동해남부선 폐선구간을 활용해 ‘해운대 블루라인 파크’를 개통했다고 6일 밝혔다.

해운대 블루라인 파크는 2013년 철도공단과 부산시가 체결한 ‘동해남부선 철도자산 활용 협약’에 따라 조성됐다.

철도공단은 해운대 블루라인 파크 조성을 위해 구 동해남부선 ‘미포~송정역’ 구간(4.8㎞)을 활용해 해안관광벨트 개발사업을 진행했다.

또 부산시는 철도공단으로부터 철도 유휴부지를 제공받아 산책로 및 친환겨 생태공원 조성을 맡았다.

이 결과 철도공단과 지방자치단체 협력으로 해운대, 청사포 등 해안절경을 한눈에 관망할 수 있는 해안관광벨트가 마련됐다고 철도공단은 부연 설명했다.

해운대 블루라인 파크에는 해변 열차와 스카이캡슐 등 체험형 관광시설과 이용객의 편의제고를 위한 미포, 청사포, 송정정거장 및 달맞이터널, 미포블루라인광장, 주차장 등 편의시설물이 구비됐다.

철도공단 임주빈 부이사장은 “해운대 블루라인 파크가 국내 해안관광 제1명소로 거듭나길 기대한다”며 “철도공단은 앞으로도 지자체와 교류협력을 강화해 철도 유휴부지 활용 등 자산개발로 지역경제 활성화 및 일자리 창출에 앞장서겠다”고 말했다.

정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr