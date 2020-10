文대통령 "아버지 잃은 아들 마음 이해"…靑 "아들에 답장 예정" (종합)

北 총격사망 해수부 공무원 아들 공개편지에 文대통령 메시지…"나도 마음이 아프다. 해경 조사 기다려보자"

[아시아경제 류정민 기자] 문재인 대통령이 북한 총격에 의해 사망한 해양수산부 공무원 아들의 '공개편지'와 관련해 아버지를 잃은 아들의 마음을 이해한다는 뜻을 밝혔다. 문 대통령은 아들의 편지가 청와대 쪽으로 전해질 경우 답장을 보내기로 했다.

강민석 청와대 대변인은 6일 오후 춘추관 브리핑을 통해 해수부 서해어업지도관리단 소속 어업지도단 아들의 공개편지에 대한 문 대통령 발언을 전했다.

문 대통령은 "아버지를 잃은 아들의 마음을 이해는 한다. 나도 마음이 아프다"면서 "해경이 여러 상황을 조사하고 있으니 해경 조사를 기다려보자. 어머니, 동생과 어려움을 견뎌내기 바라며 위로를 전한다"고 말했다.

강 대변인은 "(문 대통령이) 국무회의에서 발언한 내용"이라며 "메시지 외에 (아들에게) 답장을 쓸 계획"이라고 설명했다.

청와대 핵심 관계자는 답장의 형식에 대해 "(아들의) 편지는 언론을 통해 공개됐지만 청와대에 오지는 않았다. 유족 중 희생자 친형이 편지를 발송할 계획을 밝혔다. 편지가 도착하면 해당 주소지로 답장을 보낼까 한다. 편지 내용은 언론에 공개하지 않을 것"이라고 말했다.

