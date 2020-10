[아시아경제 박지환 기자] 쎄트렉아이는 135억원 규모의 차세대중형위성4호 전자광학부체계(EOS) 개발 계약을 체결했다고 6일 공시했다. 이는 최근 매출액 702억원의 19.28%에 해당한다.

이번 계약의 상대방은 한국항공우주연구원이다.

