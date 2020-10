현대·기아車 기어봉 잡은 큰손들

수요 회복·실적 개선 기대감

외국인·기관 견인에 상승세

[아시아경제 이민지 기자] 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 185,000 전일대비 2,000 등락률 -1.07% 거래량 1,029,396 전일가 187,000 2020.10.06 12:06 장중(20분지연) 관련기사 코스피·코스닥, 장 초반 동반 오름세… 5거래일 연속 상승 흐름코스피·코스닥, 1% 이상 오르며 4거래일 연속 상승 마감현대차, 9월 총 36만762대 판매…전년비 5.3%↓ close 와 기아차 기아차 000270 | 코스피 증권정보 현재가 50,700 전일대비 200 등락률 +0.40% 거래량 1,970,545 전일가 50,500 2020.10.06 12:06 장중(20분지연) 관련기사 기아차, 최근 5일 기관 151만 1831주 순매수... 주가 5만 800원(+0.59%)코스피·코스닥, 1% 이상 오르며 4거래일 연속 상승 마감기아차, 9월 26만23대 판매…전년비 10.3% 증가 close 주가가 큰손들의 러브콜에 상승 페달을 밟고 있다. 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)에 억눌려있던 자동차 수요가 회복세를 보이면서 실적 개선에 대한 기대감이 높아졌기 때문이다. 증권가에선 전기차 점유율 확대와 신차 판매 확대로 연말까지 주가가 우상향 곡선을 그릴 것으로 내다보고 있다.

6일 한국거래소에 따르면 전일 기준 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 185,000 전일대비 2,000 등락률 -1.07% 거래량 1,029,396 전일가 187,000 2020.10.06 12:06 장중(20분지연) 관련기사 코스피·코스닥, 장 초반 동반 오름세… 5거래일 연속 상승 흐름코스피·코스닥, 1% 이상 오르며 4거래일 연속 상승 마감현대차, 9월 총 36만762대 판매…전년비 5.3%↓ close 주가는 전장 대비 5% 오른 18만7000원을 기록하며 종가 기준 연중 최고치를 기록했다. 이는 2014년 12월 이후 가장 높은 수준이다. 기아차 기아차 000270 | 코스피 증권정보 현재가 50,700 전일대비 200 등락률 +0.40% 거래량 1,970,545 전일가 50,500 2020.10.06 12:06 장중(20분지연) 관련기사 기아차, 최근 5일 기관 151만 1831주 순매수... 주가 5만 800원(+0.59%)코스피·코스닥, 1% 이상 오르며 4거래일 연속 상승 마감기아차, 9월 26만23대 판매…전년비 10.3% 증가 close 는 하루 만에 8% 상승해 5만500원으로 장을 끝마쳤다. 기아차 기아차 000270 | 코스피 증권정보 현재가 50,700 전일대비 200 등락률 +0.40% 거래량 1,970,545 전일가 50,500 2020.10.06 12:06 장중(20분지연) 관련기사 기아차, 최근 5일 기관 151만 1831주 순매수... 주가 5만 800원(+0.59%)코스피·코스닥, 1% 이상 오르며 4거래일 연속 상승 마감기아차, 9월 26만23대 판매…전년비 10.3% 증가 close 주가가 장중 기준 5만원을 넘어선 것은 4년 6개월 만이다.

주가 오름세는 외국인과 기관투자자들이 견인했다. 두 주체가 전일 주식시장에서 가장 많이 사들인 종목은 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 185,000 전일대비 2,000 등락률 -1.07% 거래량 1,029,396 전일가 187,000 2020.10.06 12:06 장중(20분지연) 관련기사 코스피·코스닥, 장 초반 동반 오름세… 5거래일 연속 상승 흐름코스피·코스닥, 1% 이상 오르며 4거래일 연속 상승 마감현대차, 9월 총 36만762대 판매…전년비 5.3%↓ close 로, 외국인과 기관은 각각 415억원, 502억원어치 주식을 사들였다. 기아차 기아차 000270 | 코스피 증권정보 현재가 50,700 전일대비 200 등락률 +0.40% 거래량 1,970,545 전일가 50,500 2020.10.06 12:06 장중(20분지연) 관련기사 기아차, 최근 5일 기관 151만 1831주 순매수... 주가 5만 800원(+0.59%)코스피·코스닥, 1% 이상 오르며 4거래일 연속 상승 마감기아차, 9월 26만23대 판매…전년비 10.3% 증가 close 주식도 각각 178억원 380억원어치 순매수해 다섯 번째로 규모가 컸다.

지난달 내수시장과 미국 지역에서 자동차 판매 호조가 나타나면서 실적 상승에 대한 기대감은 키운 것으로 풀이된다. 잠정판매실적을 보면 내수 시장에서 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 185,000 전일대비 2,000 등락률 -1.07% 거래량 1,029,396 전일가 187,000 2020.10.06 12:06 장중(20분지연) 관련기사 코스피·코스닥, 장 초반 동반 오름세… 5거래일 연속 상승 흐름코스피·코스닥, 1% 이상 오르며 4거래일 연속 상승 마감현대차, 9월 총 36만762대 판매…전년비 5.3%↓ close 와 기아차 기아차 000270 | 코스피 증권정보 현재가 50,700 전일대비 200 등락률 +0.40% 거래량 1,970,545 전일가 50,500 2020.10.06 12:06 장중(20분지연) 관련기사 기아차, 최근 5일 기관 151만 1831주 순매수... 주가 5만 800원(+0.59%)코스피·코스닥, 1% 이상 오르며 4거래일 연속 상승 마감기아차, 9월 26만23대 판매…전년비 10.3% 증가 close 의 판매량은 전년동기대비 각각 33.8%, 21.9% 늘었다. 8월 중 코로나19 2차 재확산과 태풍 영향으로 인해 부진했던 수요가 다시 정상화된 것으로 추정된다. 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 185,000 전일대비 2,000 등락률 -1.07% 거래량 1,029,396 전일가 187,000 2020.10.06 12:06 장중(20분지연) 관련기사 코스피·코스닥, 장 초반 동반 오름세… 5거래일 연속 상승 흐름코스피·코스닥, 1% 이상 오르며 4거래일 연속 상승 마감현대차, 9월 총 36만762대 판매…전년비 5.3%↓ close 는 그랜저, G80 등 고마진 신차 중심으로 판매대수가 크게 늘었고, 기아차 기아차 000270 | 코스피 증권정보 현재가 50,700 전일대비 200 등락률 +0.40% 거래량 1,970,545 전일가 50,500 2020.10.06 12:06 장중(20분지연) 관련기사 기아차, 최근 5일 기관 151만 1831주 순매수... 주가 5만 800원(+0.59%)코스피·코스닥, 1% 이상 오르며 4거래일 연속 상승 마감기아차, 9월 26만23대 판매…전년비 10.3% 증가 close 는 카니발, 소렌토, K5등 중대형급 이상의 신차 판매가 호조세를 보였다.

해외에서는 미국 시장을 중심으로 가파른 회복세를 보였다. 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 185,000 전일대비 2,000 등락률 -1.07% 거래량 1,029,396 전일가 187,000 2020.10.06 12:06 장중(20분지연) 관련기사 코스피·코스닥, 장 초반 동반 오름세… 5거래일 연속 상승 흐름코스피·코스닥, 1% 이상 오르며 4거래일 연속 상승 마감현대차, 9월 총 36만762대 판매…전년비 5.3%↓ close 와 기아차 기아차 000270 | 코스피 증권정보 현재가 50,700 전일대비 200 등락률 +0.40% 거래량 1,970,545 전일가 50,500 2020.10.06 12:06 장중(20분지연) 관련기사 기아차, 최근 5일 기관 151만 1831주 순매수... 주가 5만 800원(+0.59%)코스피·코스닥, 1% 이상 오르며 4거래일 연속 상승 마감기아차, 9월 26만23대 판매…전년비 10.3% 증가 close 는 지난달 미국 시장에서 5만5918대, 5만5519대를 판매해 전년동기대비 3.7%, 24.4% 증가했다. 기아차 기아차 000270 | 코스피 증권정보 현재가 50,700 전일대비 200 등락률 +0.40% 거래량 1,970,545 전일가 50,500 2020.10.06 12:06 장중(20분지연) 관련기사 기아차, 최근 5일 기관 151만 1831주 순매수... 주가 5만 800원(+0.59%)코스피·코스닥, 1% 이상 오르며 4거래일 연속 상승 마감기아차, 9월 26만23대 판매…전년비 10.3% 증가 close 는 1994년 미국 진출 이래 최다 판매량을 기록했다. 현재 두 회사의 점유율은 총 8.2%로 전년동기대비 0.5%포인트 상승했다. 일본 업체인 닛산, 스바루, 미쓰비시, 도요타의 합산 점유율이 내림세를 보이고 있는 것과 대비된다.

김민선 키움증권 연구원은 "렌터카 업체 판매 비중이 높은 닛산이 코로나19 영향과 수익성 부진으로 점유율 하락을 겪고 있어 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 185,000 전일대비 2,000 등락률 -1.07% 거래량 1,029,396 전일가 187,000 2020.10.06 12:06 장중(20분지연) 관련기사 코스피·코스닥, 장 초반 동반 오름세… 5거래일 연속 상승 흐름코스피·코스닥, 1% 이상 오르며 4거래일 연속 상승 마감현대차, 9월 총 36만762대 판매…전년비 5.3%↓ close 와 기아차 기아차 000270 | 코스피 증권정보 현재가 50,700 전일대비 200 등락률 +0.40% 거래량 1,970,545 전일가 50,500 2020.10.06 12:06 장중(20분지연) 관련기사 기아차, 최근 5일 기관 151만 1831주 순매수... 주가 5만 800원(+0.59%)코스피·코스닥, 1% 이상 오르며 4거래일 연속 상승 마감기아차, 9월 26만23대 판매…전년비 10.3% 증가 close 의 수혜가 나타날 것"이라고 말했다. 이어 그는 " 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 185,000 전일대비 2,000 등락률 -1.07% 거래량 1,029,396 전일가 187,000 2020.10.06 12:06 장중(20분지연) 관련기사 코스피·코스닥, 장 초반 동반 오름세… 5거래일 연속 상승 흐름코스피·코스닥, 1% 이상 오르며 4거래일 연속 상승 마감현대차, 9월 총 36만762대 판매…전년비 5.3%↓ close 와 기아차 기아차 000270 | 코스피 증권정보 현재가 50,700 전일대비 200 등락률 +0.40% 거래량 1,970,545 전일가 50,500 2020.10.06 12:06 장중(20분지연) 관련기사 기아차, 최근 5일 기관 151만 1831주 순매수... 주가 5만 800원(+0.59%)코스피·코스닥, 1% 이상 오르며 4거래일 연속 상승 마감기아차, 9월 26만23대 판매…전년비 10.3% 증가 close 는 올해 아반떼 7세대, 산타페 4세대 F/L, GV80 등의 판매를 계획하고 있다"며 "닛산을 제외한 일본 3사는 주요 모델의 신차 출시 계획이 많지 않아 국내 회사에 우호적인 신차 사이클이 전개될 것"이라고 설명했다.

수소차, 전기차 등 친환경 모빌리티 재료에 대한 기대감도 유효하다. 김귀연 흥국증권 연구원은 " 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 185,000 전일대비 2,000 등락률 -1.07% 거래량 1,029,396 전일가 187,000 2020.10.06 12:06 장중(20분지연) 관련기사 코스피·코스닥, 장 초반 동반 오름세… 5거래일 연속 상승 흐름코스피·코스닥, 1% 이상 오르며 4거래일 연속 상승 마감현대차, 9월 총 36만762대 판매…전년비 5.3%↓ close 는 올해부터 2025년까지 자율주행, 미래 모빌리티, 전동화 부문에 20조원을 투자해 차세대 모빌리티 솔루션 프로바이더로서의 입지를 강화해 나갈 것"이라며 "이러한 가치가 부각될 경우 주가는 재차 상승세를 보일 것"이라고 설명했다.

한편, 실적 개선에 대한 기대감이 커지면서 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 185,000 전일대비 2,000 등락률 -1.07% 거래량 1,029,396 전일가 187,000 2020.10.06 12:06 장중(20분지연) 관련기사 코스피·코스닥, 장 초반 동반 오름세… 5거래일 연속 상승 흐름코스피·코스닥, 1% 이상 오르며 4거래일 연속 상승 마감현대차, 9월 총 36만762대 판매…전년비 5.3%↓ close 그룹 주식으로도 매수세가 이어지고 있다. 전일 주식시장에서 현대제철과 현대위아는 9%, 6% 상승했는데 외국인과 기관투자자들은 두 주식을 각각 220억원, 71억원어치 순매수했다

이민지 기자 ming@asiae.co.kr