연안침식 우려 및 심각 등급 153개소…협력체계 구축 필요

[아시아경제 이광호 기자]해안선을 파괴하는 연안침식이 진정되지 않고 오히려 악화되고 있는 것으로 나타났다.

연안침식은 해수면의 상승과 같은 자연적 요인과 연안지역에서의 개발과 같은 인위적 요인 등으로 발생하는데, 연안침식 문제는 국토의 훼손, 지역주민의 안전 등과 연결돼 있다.

6일 국회 농림축산식품해양수산위원회 소속 더불어민주당 어기구 의원이 해양수산부로부터 제출받은 '최근 5년간 전국연안침식 현황'에 따르면 연안침식 모니터링이 이뤄지는 250개 지역에서 침식등급 C등급(우려)·D(심각)등급 비율인 침식우심률은 2015년 59.6%에서 지난해 61.2%였으며, 전년에 비해서는 1.6%포인트 증가했다.

지역별로는 울산광역시의 침식우심률이 80.0%로 가장 높게 나타났으나, 가장 심각한 D등급이 많은 곳은 강원도(8개소)로 나타났다.

어 의원은 "연안침식 문제는 해수면 상승 등의 자연적 요인도 있지만, 연안에서 일어나는 각종 개발행위에 의해서도 발생되고 있어 이를 해결하는데 해수부만의 노력으로는 역부족"이라며 "연안침식에 대응하는 행정안전부, 국토교통부, 산림청 등 타 부처 침식지역을 관리하는 지방자치단체와의 협력체계 구축 등이 필요하다"고 말했다.

