'LG 윙' 출시…공시지원금 최고 24만원

사전예약 없이 6일 출시

6만3000원~24만원…KT가 가장 높아

[아시아경제 한진주 기자] LG전자의 전략 스마트폰 'LG 윙'의 공시지원금이 최고 24만원으로 책정됐다.

6일 이동통신3사는 이날 출시된 LG 윙 공시지원금을 발표했다. 이통사들이 발표한 공시지원금은 6만3000원~24만원으로 KT가 가장 높다. 윙의 출고가는 109만8900원이다.

이통사별 공시지원금은 ▲SK텔레콤 8만7000원~17만원 ▲KT 6만3000원~24만원 ▲LG유플러스 7만4000원~18만9000원이다.

8만원대 데이터 무제한 요금제를 기준으로 보면 SK텔레콤은 5GX프라임(월8만9000원)을 택하면 공시지원금으로 15만원을 지급한다. KT는 슈퍼플랜베이직(월 8만원) 기준 14만7000원, LG유플러스는 5G스마트(월 8만5000원) 13만5000만원이다.

SK텔레콤의 공시지원금은 ▲0틴5G 8만7000원 ▲슬림 10만원 ▲스탠다드 12만3000원 ▲프라임 15만원이다.

KT는 ▲5G 세이브 기준 6만3000원 ▲Y틴 8만6000원 ▲5G 슬림 10만원 ▲5G 심플 12만7000원 ▲슈퍼플랜 베이직 14만7000원 ▲슈퍼플랜 베이직 초이스 15만원 ▲슈퍼플랜스페셜 18만3000원 ▲슈퍼플랜 스페셜 초이스 20만1000원 ▲슈퍼플랜 프리미엄 초이스 24만원을 공시지원금으로 지급한다.

LG유플러스의 공시지원금은 ▲5G 라이트(시니어/청소년) 7만4000원 ▲5G 라이트 9만원 ▲5G 스탠다드 12만원 ▲5G 스마트 13만5000원 ▲5G 프리미어 레귤러 14만5000원 ▲ 프리미어 플러스 15만5000원 ▲프리미어 슈퍼 16만8000원 ▲5G 시그니처 18만9000원이다.

LG 윙은 6.8인치 메인스크린에 3.9인치 세컨드 스크린을 탑재한 새로운 폼팩터의 전략 스마트폰이다. 평소에는 일반 스마트폰처럼 사용하다가 필요할 때 메인 스크린을 시계방향으로 돌려 '스위블 모드'로 두 화면에서 멀티태스킹이 가능하다. 짐벌 모션 카메라 기능을 세계 최초로 탑재했다.

한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr